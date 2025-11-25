Йерней Лоренци пробва за "Физика на тъгата" 41 актьори от Народния

С кастинг сред актьорите от Народния театър словенският режисьор Йерней Лоренци започна работа по дългоочаквания спектакъл "Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов. Кастингът беше отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително бе отправил писмена покана да участват. Задачата им бе да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа. В последния ден на кастинга присъства и авторът Георги Господинов, което беше много вълнуваща и интересна среща както за актьорите, така и за режисьора и писателя, посочват от Народния театър.

Сред поканените на кастинга артисти са Снежина Петрова, Радина Кърджилова, Иван Юруков, Ана Пападопулу, Веселин Мезеклиев, Христо Петков, Ирина Митева, Жаклин Даскалова, Пламен Димов, Константин Еленков и десетки още. Кастингът се е провел на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо и да опознае по-добре актьорите, с които не е работил в предишната си постановка на първата ни сцена – "Орфей", която вече трети сезон е в афиша на Народния театър.

Същинските репетиции за спектакъла по едноименния роман на Георги Господинов стартират през юни 2026 г., а премиерата е планирана за началото на следващия театрален сезон.

"Спектакълът "Физика на тъгата" ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността да гледаме през очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно", сподели Йерней Лоренци.

Дългоочакваното заглавие е сред най-интересните акценти в програмата на Народния театър "Иван Вазов" за сезон 2026/2027 и отбелязва втората колаборация между един от най-реномираните съвременни европейски режисьори Йерней Лоренци и първата ни сцена.