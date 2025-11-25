Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йерней Лоренци пробва за "Физика на тъгата" 41 актьори от Народния

Спектакълът по романа на Георги Господинов ще има премиера в началото на следващия сезон

Днес, 12:43
Известният словенски режисьор Йерней Лоренци (в гръб вдясно) по време на кастинга с актьорите на Народния театър.
Петко Мавродиев
Известният словенски режисьор Йерней Лоренци (в гръб вдясно) по време на кастинга с актьорите на Народния театър.

С кастинг сред актьорите от Народния театър словенският режисьор Йерней Лоренци започна работа по дългоочаквания спектакъл "Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов. Кастингът беше отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително бе отправил писмена покана да участват. Задачата им бе да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа. В последния ден на кастинга присъства и авторът Георги Господинов, което беше много вълнуваща и интересна среща както за актьорите, така и за режисьора и писателя, посочват от Народния театър.

Сред поканените на кастинга артисти са Снежина Петрова, Радина Кърджилова, Иван Юруков, Ана Пападопулу, Веселин Мезеклиев, Христо Петков, Ирина Митева, Жаклин Даскалова, Пламен Димов, Константин Еленков и десетки още. Кастингът се е провел на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо и да опознае по-добре актьорите, с които не е работил в предишната си постановка на първата ни сцена – "Орфей", която вече трети сезон е в афиша на Народния театър.

Същинските репетиции за спектакъла по едноименния роман на Георги Господинов стартират през юни 2026 г., а премиерата е планирана за началото на следващия театрален сезон.

"Спектакълът "Физика на тъгата" ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността да гледаме през очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно", сподели Йерней Лоренци.

Дългоочакваното заглавие е сред най-интересните акценти в програмата на Народния театър "Иван Вазов" за сезон 2026/2027 и отбелязва втората колаборация между един от най-реномираните съвременни европейски режисьори Йерней Лоренци и първата ни сцена.

 

Иван Юруков
Петко Мавродиев Иван Юруков
Жаклин Даскалова (в центъра)
Петко Мавродиев Жаклин Даскалова (в центъра)
Ирина Митева
Петко Мавродиев Ирина Митева
Веселин Мезеклиев
Петко Мавродиев Веселин Мезеклиев
Радина Кърджилова
Петко Мавродиев Радина Кърджилова
Ана Пападопулу
Петко Мавродиев Ана Пападопулу
Ана Пападопулу
Петко Мавродиев Ана Пападопулу
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Физика на тъгата, Георги Господинов, Йерней Лоренци, Народен театър, Иван Юруков, Снежина Петрова, Радина Кърджилова, кастинг

Още новини по темата

Племенницата на Федерико Гарсия Лорка пристига за поредица събития у нас
21 Ноем. 2025

Звездите на Народния театър играха „Глембаеви“ в дом за възрастни
20 Ноем. 2025

Боил Банов и Ива Петрони поставят Алберто Моравия в Народния
12 Ноем. 2025

Марий Росен поставя „Жената конбини“ в Народния театър
31 Окт. 2025

Маргарита Арнаудова получава посмъртно приза „Импулс“ за принос към танца
24 Окт. 2025

Народният театър готви Месец на българската драматургия
23 Окт. 2025

Китодар Тодоров разлива питиета в ново арт пространство
22 Окт. 2025

Светило от Хърватия поставя "Господа Глембаеви" в Народния
21 Окт. 2025

Балкански театрален фестивал събира Дракула, Медея и Екатерина Велика
20 Окт. 2025

"Куклен дом, втора част" донесе 3 награди от фестивал в Ниш
13 Окт. 2025

"Медея" с Радина Кърджилова триумфира на международен фестивал в Скопие
06 Окт. 2025

Снежина Петрова влиза в танцов спектакъл на сцената на Народния
30 Септ. 2025

Корифей от Европа ни чете проповед за бъдещето на информатиката
27 Септ. 2025

Фотоизложби бележат общата 90-годишнина на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев
19 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън