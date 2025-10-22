Китодар Тодоров разлива питиета в ново арт пространство

Актьорът Китодар Тодоров-Кито ще се превърне за няколко часа в барман утре вечер, 23 октомври, в най-новото арт пространство в центъра на столицата – "ПО АРТ" на ул. "6-и септември" 1. Докато сипва питиета зад бара, симпатягата ще разговаря с фенове и може да пусне някой и друг виц от безкрайния си запас със смешки. Като специални гости са поканени актьори от новия български филм "Платформата" начело с режисьора му Николай Мутафчиев.

Кито играе една от главните роли в лентата, редом с Бойко Кръстанов, Мира Бояджиева, Елеонора Иванова, Диого Рамос, и ще разказва забавни истории, случили се по време на снимките. В "Платформата" Стан е бежанец от държава с диктаторски режим, който търси как да продължи живота си в Европа. В лагер за бежанци в България той става близък с трима души – Звездичка, Ахмед и Опшън, които заедно решават да основат своя собствена държава върху изоставена платформа в морето…

Актьори да стават бармани съвсем не е еднократна инициатива на "ПО АРТ". Тази вечер след 20.00 часа например младата актриса Никол Георгиева от Сатиричния театър директно ще кацне пред публиката на бара за автографи, коктейли и точни попадения с шотове. Едва на 23 години, Никол вече е познато лице от сцената на "Алеко Константинов" и има номинация "Икар 2025" за поддържаща женска роля, както и номинация "Аскеер 2025" за изгряваща звезда за превъплъщението си в нямата Катрин в спектакъла "Майка Кураж и нейните деца" от Бертолт Брехт.

В петък, 24 октомври, челистката Магдалена Петрович ще гостува с взривяващото си шоу. Тя ще изпълнява песни на Ед Шийрън, Дуа Липа, Майкъл Джексън, Шаная Туейн, The Verve, Coldplay, Imagine Dragons и др. през призмата на големия класически струнен инструмент. Струва си да чуете тази проекция, защото е завладяваща и вдига адреналина, подсказват домакините. Магдалена записва до 8 гласа на виолончелото, използвайки луп машина RC 300, по време на изпълнение на живо. Музикантката е наполовина сръбкиня, наполовина българка. Учила е в Лондон, Нидерландия и България и е свирила в стотици проекти по света и у нас. Работи и като гост музикант, и като студиен музикант. Последният й солов проект включва записване и аранжимент на звученето на челото в новия албум на Иво Димчев.

На 29 октомври от 20.00 часа ще има актьорско литературно четене на пиесата "Буда, какво ти е на очите?" от актьора драматург Мартин Радилов. Това е дълбока изповед на Иан Фелинг – отчаян журналист на свободна практика в Лондон, попаднал в задънена улица от несполучливи решения и провали. Дали, срещайки се с Буда, Иан ще успее да се промени? Дали Буда би го приел изобщо в своя храм? И ако това се случи, ще отвори ли Буда камениите си клепачи, за да помогне на Иан?... В четенето на маса на драматичната пиеса участват авторът Мартин Радилов и колегите му Екатерина Стоянова и Юлиян Рачков. Тримата актьори се превъплащават в различни роли – главния персонаж и второстепенните герои. От екипа обещават час смях, след който зрителят ще си даде сметка, че няма нищо смешно, а посланието "Стигнах твърде далеч…" ще отеква дълго след края на спектакъла.

На 30 октомври "ПО АРТ" кани на представяне на новия сборник на Гергана Дончева "За киното на Балканите отвъд екзотиката и стереотипите". Специални гости в дискусията след това ще бъдат киноведите проф. Петя Александрова и проф. Ингеборг Братоева, които са рецензенти на книгата. Поканени са още режисьорите Георги Дюлгеров, Станимир Трифонов, Костадин Бонев, актрисата Ели Скорчева, преводачката Анджела Родел, специалисти от БАН.

В новото пространство за култура и забавление ще продължат срещите с артисти, ще има изложби, арт базари, театрални и литературни премиери, концерти. На 21 ноември например ще се представи рокгрупа "Терпентина", създадена от актьора Иван Юруков и художника Стоян Божкилов. Тя ще гостува в акустичен състав – Иван Юруков и музикантът Петко Славов. Оригиналният състав на бандата е Иван Юруков (китара, вокал), Николай Димитров-Коки (ударни), Петко Славов (бас, китара, вокал), Стоян Божкилов (китара). Текстовете на парчетата са на български език. Стилът на групата може да се определи като ню уейв инди рок. Поетичният изказ и запомнящите се мелодии определят специфичното й звучене, което я прави разпознаваема.