Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Извънземни отвличат Орлин Павлов

В първата македонска пълнометражна анимация "Джон Вардар срещу Галактиката"

Днес, 16:24
Орлин Павлов позира със своя анимиран герой Джон Вардар
Орлин Павлов позира със своя анимиран герой Джон Вардар

С тържествена премиера и червен килим за 400 малки и големи гости в "Синема сити" - София снощи започна пътят на първата пълнометражна македонска анимация, създадена с дейно българско участие. "Джон Вардар срещу Галактиката" каца в кината този петък. Героите във филма говорят с гласовете на обичани актьори и певци: Орлин Павлов (Джон Вардар), Китодар Тодоров (Шамана), Явор Янакиев – 100 кила (Зарк) и Силвия Петкова (Лили). Сценарист и режисьор е Гоце Цветановски, а продуценти са Алън Кастильо, Миляна Драгичевич, Калин Калинов. 82-минутното семейно приключение е копродукция на Северна Македония, България, Хърватия и Унгария.

"Джон Вардар срещу Галактиката" разказва за един обикновен землянин, отвлечен на космическия кораб на робота Зарк. Джон е последният човек, на когото бихте поверили спасяването на света, но тъкмо той ще трябва по неволя да се изправи срещу зелени чудовища, син извънземен хакер, глуповати роботи и розови човекоядци. Наградата си заслужава – нови приятели и една голяма любов.

Автор на музиката към филма е българският композитор Мирослав Димов, който успява да придаде на балканската ритмика епично звучене, вдъхновено от творчеството на великия Джон Уилямс. Анимацията от българска страна е дело на студио Chase A Cloud, начело със Стани Милев и Сава Комитски, които са и копродуценти на филма.

Гоце Цветановски е режисьор и продуцент, учил е кино в Париж. През 2015 г. се завръща в родината си и започва работа по "Джон Вардар срещу Галактиката"  първият пълнометражен анимационен филм в Северна Македония и най-голямата анимационна копродукция на Балканите. 

На премиерата българските продуценти Братя Калинови и режисьорът Цветановски благодариха на всички, подкрепили ги в дългия път към създаването на "Джон Вардар срещу Галактиката". Екипът работи по филма от 2016 г. Продукцията се реализира с финансовата подкрепа на Национален филмов център.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джон Вардар срещу Галактиката, Орлин Павлов, Силвия Петкова, Китодар Тодоров, Гоце Цветановски

Още новини по темата

Силвия Петкова сама на сцената – приятнострашно е!
26 Апр. 2025

Силвия Петкова разкрива бурите „В областта на сърцето“
04 Февр. 2025

Полицейският произвол е правило, а не изключение

26 Септ. 2024

Адвокат видя полицейски произвол при тестването за наркотици
29 Авг. 2024

Кинорежисьорът Николай Волев подготвя втора премиера в театъра
21 Февр. 2024

Мъж влиза в затвора за нарушена карантина след съдебен абсурд
30 Ноем. 2022

Първоаприлска българска черна комедия
01 Апр. 2022

Българското кино още тегли късата клечка
11 Март 2022

"Откраднат живот" отива на кино
30 Окт. 2020

"Една педя дребосъче, а простотията му колкото черква"
08 Апр. 2020

"Клетниците" оживяват на българска сцена
18 Ноем. 2019

Моето семейство и други животни
14 Юни 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар