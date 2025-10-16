Извънземни отвличат Орлин Павлов

С тържествена премиера и червен килим за 400 малки и големи гости в "Синема сити" - София снощи започна пътят на първата пълнометражна македонска анимация, създадена с дейно българско участие. "Джон Вардар срещу Галактиката" каца в кината този петък. Героите във филма говорят с гласовете на обичани актьори и певци: Орлин Павлов (Джон Вардар), Китодар Тодоров (Шамана), Явор Янакиев – 100 кила (Зарк) и Силвия Петкова (Лили). Сценарист и режисьор е Гоце Цветановски, а продуценти са Алън Кастильо, Миляна Драгичевич, Калин Калинов. 82-минутното семейно приключение е копродукция на Северна Македония, България, Хърватия и Унгария.

"Джон Вардар срещу Галактиката" разказва за един обикновен землянин, отвлечен на космическия кораб на робота Зарк. Джон е последният човек, на когото бихте поверили спасяването на света, но тъкмо той ще трябва по неволя да се изправи срещу зелени чудовища, син извънземен хакер, глуповати роботи и розови човекоядци. Наградата си заслужава – нови приятели и една голяма любов.

Автор на музиката към филма е българският композитор Мирослав Димов, който успява да придаде на балканската ритмика епично звучене, вдъхновено от творчеството на великия Джон Уилямс. Анимацията от българска страна е дело на студио Chase A Cloud, начело със Стани Милев и Сава Комитски, които са и копродуценти на филма.

Гоце Цветановски е режисьор и продуцент, учил е кино в Париж. През 2015 г. се завръща в родината си и започва работа по "Джон Вардар срещу Галактиката" – първият пълнометражен анимационен филм в Северна Македония и най-голямата анимационна копродукция на Балканите.

На премиерата българските продуценти Братя Калинови и режисьорът Цветановски благодариха на всички, подкрепили ги в дългия път към създаването на "Джон Вардар срещу Галактиката". Екипът работи по филма от 2016 г. Продукцията се реализира с финансовата подкрепа на Национален филмов център.