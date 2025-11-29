Парижките дървеници удариха и Френската филмотека

Френската филмотека обяви, че затваря за един месец четирите си зали в Париж, за да проведе "цялостно третиране" срещу дървениците, които са забелязани там, предаде АФП, като цитира съобщение на институцията. Тази новина припомни психозата около дървениците, която се разпространи във Франция през есента на миналата година и вдигна голям шум в международен план.

Затварянето на кинозалите е резултат от "нови сигнали" и трябва да гарантира на зрителите напълно безопасна и комфортна среда, уточняват от управата на Френската филмотека, която е институция с международно значение в областта на киното, отбелязва АФП. Тя разполага с три зали, отворени за публиката, и четвърта, използвана за образователни дейности.

Всички седалки ще бъдат демонтирани и обработени индивидуално по няколко пъти, преди да бъдат подложени на проверки с кучета, уточняват от институцията. Мокетите също ще бъда специално обработени. Останалите пространства ще останат отворени, по-специално изложбата, посветена на Орсън Уелс, допълва АФП.

В началото на ноември няколко зрители разказаха пред медии, че са били ухапани от дървеници по време на майсторски клас с актрисата Сигорни Уивър. "Видяхме как тичат по седалките и дрехите", каза един от тях пред в. "Паризиен".

От 2021 г. Френската филмотека прилага строг протокол за превенция срещу дървениците, който се изпълнява от служителите й и от сертифицирани доставчици, се посочва на уебсайта на институцията. По принцип те често се крият в пукнатините на таблите на леглата, шевовете на матраците и калъфите на възглавниците, като предизвикват силен сърбеж, отбелязва АФП, затова и хотелите са най-честата им мишена.

За любителите на седмото изкуство Френската филмотека (La Cinémathèque française) е задължителен паметник в Париж. Тя е едновременно киносалон и музей, посветен на историята на киното. Мисията на филмотеката, основана през 1936 г. от Анри Ланглоа, е "да събира стари филми, независимо от техния произход и формат, да ги съхранява и да ги показва на публиката". За да постигне тази цел, институцията съхранява и излага впечатляващ брой произведения и предмети, свързани с киното: филми, късометражни филми, плакати, фотографии, рисунки, макети на декори, костюми, реквизит, архивни файлове, старо и модерно оборудване и др. Има и постоянен музей, посветен на творчеството на Жорж Мелиес, както и изложбена зала.

Именно от Френската филмотека с протест на млади кинематографисти, сред които основоположниците "Новата вълна" Жан-Люк Годар, Жак Ривет, Ален Рене, Ерик Рьомер, Франсоа Трюфо, започват студентските вълнения, които разтърсват цяла Франция през 1968 г.