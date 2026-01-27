Медия без
"Мелания" се очертава кинофиаско на годината

Въпреки рекламата от Тръмп и Amazon, продават се по 1-2 билета за филма за първата дама

27 Яну. 2026
Тръмп с охота рекламира филма за третата си съпруга.
Тръмп с охота рекламира филма за третата си съпруга.

"Филмът "Мелания" е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за гледане. Вземете си билети днес - разпродават се бързо!" Това гласи последният пост на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа X. Но както често с неговите изказвания, истината и в това е много малко. Всъщност високобюджетният документален филм за първата дама (която технически е съпруга №3), щедро финансиран от Amazon на Джеф Безос, се очертава като огромно фиаско в боксофиса. 

Медии от "Гардиън" във Великобритания до "Форбс" в САЩ информират, че за премиерните прожекции са продадени предварително по 1-2, а на някои места дори никакви билети. Филмът, който от петък ще се разпространява в кината и у нас, проследява 20 дни от живота на Мелания Тръмп непосредствено преди встъпването на съпруга й във втория мандат. 

"Мелания" ще бъде прожектиран като блокбастър - в 1400 киносалона в САЩ и в още 27 страни по света. Практиката е много необичайна за документален филм; всъщност от този жанр само отделни заглавия, като "11/9 по Фаренхайт" и "Походът на императорите", са имали финансов успех през годините. Обикновено в САЩ документални филми се показват само в киносалоните на Ню Йорк и Лос Анджелис, този обаче ще се върти във всяко село и паланка.

Въпреки инвестираните от Amazon 75 милиона долара, прогнозата на Box Office Pro е филмът да спечели около $1-2 млн. в премиерния си уикенд, преди интересът към него съвсем да затихне. Най-смелите надежди на сайтове като Puck са за $ 5 млн. Според "Гардиън" е възможно дори да не бъдат подадени данни за приходите на филма, които обичайно са публични. 

През уикенда в Белия дом се състоя затворена частна прожекция на "Мелания" пред отбрана публика: изпълнителния директор на Apple Тим Кук, шефката на Нюйоркската фондова борса Лин Мартин, йорданската кралица Рания, боксьора Майк Тайсън, изпълнителния директор на Zoom Ерик Юан и др. Сред тях бе и Брет Ратнър - режисьорът на филма, чиято кариера замря след обвиненията за сексуални посегателства през 2017 г. В миналото той снимаше успешни екшън комедии като "Час пик", на която неотдавна Тръмп предложи да заснемат поредно продължение, финансирано от близката до него компания Paramount Skydance.

Конгломератът Amazon MGM е платил 40 млн. долара за правата на филма "Мелания" - това включва тлъста сума за самата героиня, която е и копродуцент - и е похарчило 35 милиона за маркетинг и реклама. Въпреки това привържениците на MAGA не изглеждат ентусиазирани да напълнят кината. Пост на Травис Акърс, бивш разузнавач от флота, който показва, че нито един билет не е продаден за вечерната прожекция на премиерния ден в най-популярния киносалон Джаксънвил, Флорида, събра хиляди харесвания в интернет. (Акърс има 170 000 последователи в социалната мрежа "X").

"Тръмп твърди, че билетите за "Мелания" се изчерпват бързо. В близкия мултиплекс, за четирите прожекции в петък, досега са продадени... 20 билета", пише писателят и автор на документални филми Грег Мичъл. Журналистът Майк Ротшилд също сподели скрийншоти от системите за онлайн продажба на множество кина в Калифорния, които показва общо 5 продадени билета за петък вечер. В мултиплекса в Ориндж Каунти продадените билети са 0 бр. 

Дори в град Лорънсвил, Джорджия - щат, спечелен от Тръмп на изборите през 2024 г. - има прожекции без нито един продаден билет. 

Мелания - трейлър с български субтитри
Вижте как се пише историята с #Мелания от 30 януари само в кината.
YouTube

 

