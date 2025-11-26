"Час пик" с Джаки Чан възкръсва по поръка на Тръмп

Успешната екшънкомедия от края на миналия и началото на този век "Час пик" ще възкръсне по заповед на щуката. Лично президентът Доналд Тръмп е помолил студио Paramount да съживи франчайза и да заснеме четвърта част. Това пише водещото специализирано издание Variety, като се позовава на информация, публикувана първо в сайта Semafor.

Зад камерата ще се завърне Брет Ратнър, който режисира и първите три части. Кариерата му дерайлира след обвинения по #MeToo през 2017 г., така че Ратнър всъщност не е снимал игрален филм от 2014-а, когато излезе "Херкулес" с Дуейн Джонсън - Скалата. Но режисьорът се сближи с първата двойка на САЩ, докато работеше върху документалния "Мелания", за който Amazon плати 40 милиона долара. В "Час пик 4" ще се завърнат и звездите на поредицата Джаки Чан и Крис Тъкър, макар че на 71 години (преди да е обявено началото на снимките) и след здравословни проблеми китаецът едва ли ще се впусне в опасни каскади, с каквито блесна в предишните серии. Афроамериканецът пък не е имал главна роля в киното от 18 години насам, когато излезе третата част на "Час пик".

В оригинала от 1998 г. Чан и Тъкър са двойка полицаи, принудени да работят заедно, за да спасят отвлечената дъщеря на китайски дипломат. Филмът се превърна в световен хит и бе последван от успешни продължения през 2001 и 2007 г. Правата за поредицата, продуцирана оригинално от независимото студио New Line, принадлежат на Warner Bros. и тя ще се заеме с дистрибуцията и разпределянето на приходите, а на Paramount ще бъде заплатена предварително уговорена такса.

Филмовата компания Paramount неотдавна бе придобита от медийния гигант Skydance и сега е управлявана от Дейвид Елисън - син на предприемача Лари Елисън, създател на Oracle и един от най-видните спонспори и поддръжници на Тръмп. Под ръководството на Елисън младши 109-годишното студио има амбицията да удвои годишната си продукция на пълнометражни филми: от сегашните осем на 15 през 2026-а, 17 през 2027-а и 18 през 2028 г.

79-годишният Доналд Тръмп отдавна е изкушен от киното. През 1992 г. той се появява като себе си в коледния хит "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк", за да упъти малкия Кевин (изигран от Маколи Кълкин) в коридорите на хотел "Плаза". По думите на режисьора Крис Кълъмбъс бъдещият президент, който тогава е притежавал хотела, е разрешил снимки в "Плаза" само ако самият той получи сцена с реплика във филма. Първоначално Кълъмбъс и екипът му смятали да отрежат тази част, но при тестова прожекция хората в залата изпаднали в екстаз при появата на Тръмп, затова решили да я оставят.

В първите дни на втория си мандат миналата зима пък американският президент обяви Мел Гибсън, Джон Войт и Силвестър Сталоун за свои "специални посланици в Холивуд". Те щели да му помогнат да направи филмовия град "по-голям, по-добър и по-силен".