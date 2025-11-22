Почина легендата на италианската естрада Орнела Ванони

Легендата на италианската естрада Орнела Ванони е починала на 91-годишна възраст в Милано. Певицата се е почувствала зле у дома си, а повиканите спешни медици само са констатирали, че е починала от инфаркт.
Певицата, актриса и ТВ водеща Орнела Ванони е родена в Милано на 22 септември 1934 г. Тя има голяма роля в историята на музиката, спектакъла и телевизията в Италия. Началото на артистичния й път е свързано с престижния "Пиколо театро" в Милано, където играе под режисурата на митичния Джорджо Стрелер. За един период той е и неин партньор и любим мъж в живота.
Ванони започва музикалната си кариера през 1956 г., като издава нови албуми до края на живота си. За над 70 години на сцената тя има над 100 албума, компилации и дискове от изпълнения на живо, продадени в над 55 млн. екземпляра.
Сред най-големите й успехи са парчетата “Senza fine” („Без край“), “Che cosa c'è” („Какво има“), “L'appuntamento” („Срещата“), “Tristezza” („Тъга“), “La musica è finita”, („Музиката свърши“), „Una ragione di più” („Още една причина“) и "Io ti darò di più” („Ще ти дам повече“).
TESTO:
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già
che oggi quasi certamente
sto sbagliando su di te ma una volta in più
che cosa può cambiare nella vita mia...
accettare questo strano appuntamento
è stata una pazzia!
Sono triste tra la gente
che mi sta passando accanto
ma la nostalgia di rivedere te
è forte più del pianto:
questo sole accende sul mio volto
un segno di speranza.
Sto aspettando quando ad un tratto
ti vedrò spuntare in lontananza!
Amore, fai presto, io non resisto...
se tu non arrivi non esisto
non esisto, non esisto...
e cambiato il tempo e sta piovendo
ma resto ad aspettare
non m'importa cosa il mondo può pensare
io non me ne voglio andare.
io mi guardo dentro e mi domando
ma non sento niente;
sono solo un resto di speranza
perduta tra la gente.
Amore è già tardi e non resisto...
se tu non arrivi non esisto
non esisto, non esisto...
luci, macchine, vetrine, strade
tutto quanto si confonde nella mente
la mia ombra si è stancata di seguirmi
il giorno muore lentamente.
Non mi resta che tornare a casa mia
alla mia triste vita
questa vita che volevo dare a te
l' hai sbriciolata tra le dita.
Amore perdono ma non resisto...
adesso per sempre non esisto
non esisto, non esisto...
In english:
I was wrong so many times till this point and I already know it
that today almost certainly
I am wrong on your behalf but one more time
what can change in my life
accept this strange date
was madness
I am sad between the people
that go by me
but the nostalgia to see you again
is more powerfull than crying
this sun lights up on my face
a sign of hope
I am waiting when suddenly
I will see you appear from affar
Love, hurry up, I can't resist...
if you don't arrive I don't exist
I don't exist,I don't exist...
the weather has changed and it rains
but I keep on waiting
I don't care what the world thinks of me
I don't want to go away
I look inside me and I ask
but I don't hear anything
I am only a left-over of hope
lost between the people
Love it's already late and I don't resist
if you don't arrive I don't exist
lights, cars, shop-windows, roads/streets
everything gets mixed up in my mind
my shadow is tired to follow me
the day dies slowly
There is nothing else left than going back home
to my sad life
this life that I wanted to give to you
you have crumbled her between your fingers
Lve, excuse me but I can't resist
now forever I don't exist
I don't exist, I don't exist
През годините Орнела Ванони си е сътрудничила с Джино Паоли, Паоло Конте, Фабрицио де Андре, Лучо Дала, Ренадо Дзеро, Рикардо Кочанте, Рон Картър, Джордж Бенсън, Хърби Хенкок. В последно време тя не избягваше и сътрудничество с млади таланти на италианската музика, които пишат песни за нея и записват успешни дуети - Франческо Габани, Мамуд и др.
Орнела Ванони е участвала осем пъти на фестивала на италианската песен в Сан Ремо. През 1968 г. се класира на второ място с „Casa bianca“ („Бяла къща“). Била е три пъти на четвърто място с “La musica è finita” през 1967, “Eternità” („Вечност“) през 1970 г. и “Alberi” („Дървета“) през 1999 г. През 1999 г. получи наградата на Сан Ремо за цялостна кариера.
Nella apertura del Programma "Io ci Provo" Prima Puntata del 08/05/1970.
Suo primo programma condotto da Stessa Vanoni, Vanoni si esibisce in varie imitazioni, cantando, interpretando e parlando insieme a Gino Cervi e Paolo Ferrari.
"Senza fine" un vero amore senza fine, tra Vanoni e Paoli, scritta e pubblicata nel 1961 at "Giardino D'inverno" con una sensualità e una performance enorme, cantata da lei centinaia di volte negli anni '60. e nello stesso anno "Senza Fine/Se Qualcuno ti Dirà" la sua seconda versione di settembre e con la canzone di Tenco.
Nella apertura del Programma "Io ci Provo" Prima Puntata del 08/05/1970.
Suo primo programma condotto da Stessa Vanoni, Vanoni si esibisce in varie imitazioni, cantando, interpretando e parlando insieme a Gino Cervi e Paolo Ferrari.
"Senza fine" un vero amore senza fine, tra Vanoni e Paoli, scritta e pubblicata nel 1961 at "Giardino D'inverno" con una sensualità e una performance enorme, cantata da lei centinaia di volte negli anni '60. e nello stesso anno "Senza Fine/Se Qualcuno ti Dirà" la sua seconda versione di settembre e con la canzone di Tenco.
Миналия октомври Орнела Ванони издаде последния си албум “Diverse” („Различни“), който включва нейни водещи хитове, но в модерна трактовка. По този повод Ванони казваше, че един творец трябва да е в крак с времето и да съумява да бъде актуален, без да изневерява на себе си.