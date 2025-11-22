Медия без
Почина легендата на италианската естрада Орнела Ванони

Днес, 10:45
Уикипедия

Легендата на италианската естрада Орнела Ванони е починала на 91-годишна възраст в Милано. Певицата се е почувствала зле у дома си, а повиканите спешни медици само са констатирали, че е починала от инфаркт.

Певицата, актриса и ТВ водеща Орнела Ванони е родена в Милано на 22 септември 1934 г. Тя има голяма роля в историята на музиката, спектакъла и телевизията в Италия. Началото на артистичния й път е свързано с престижния "Пиколо театро" в Милано, където играе под режисурата на митичния Джорджо Стрелер. За един период той е и неин партньор и любим мъж в живота. 

Ванони започва музикалната си кариера през 1956 г., като издава нови албуми до края на живота си. За над 70 години на сцената тя има над 100 албума, компилации и дискове от изпълнения на живо, продадени в над 55 млн. екземпляра.

Сред най-големите й успехи са парчетата “Senza fine” („Без край“),  “Che cosa c'è” („Какво има“),  “L'appuntamento” („Срещата“),  “Tristezza” („Тъга“), “La musica è finita”, („Музиката свърши“), „Una ragione di più” („Още една причина“) и  "Io ti darò di più” („Ще ти дам повече“).

Ornella Vanoni - L'Appuntamento
TESTO: Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia... accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia! Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto: questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò spuntare in lontananza! Amore, fai presto, io non resisto... se tu non arrivi non esisto non esisto, non esisto... e cambiato il tempo e sta piovendo ma resto ad aspettare non m'importa cosa il mondo può pensare io non me ne voglio andare. io mi guardo dentro e mi domando ma non sento niente; sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore è già tardi e non resisto... se tu non arrivi non esisto non esisto, non esisto... luci, macchine, vetrine, strade tutto quanto si confonde nella mente la mia ombra si è stancata di seguirmi il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia alla mia triste vita questa vita che volevo dare a te l' hai sbriciolata tra le dita. Amore perdono ma non resisto... adesso per sempre non esisto non esisto, non esisto... In english: I was wrong so many times till this point and I already know it that today almost certainly I am wrong on your behalf but one more time what can change in my life accept this strange date was madness I am sad between the people that go by me but the nostalgia to see you again is more powerfull than crying this sun lights up on my face a sign of hope I am waiting when suddenly I will see you appear from affar Love, hurry up, I can't resist... if you don't arrive I don't exist I don't exist,I don't exist... the weather has changed and it rains but I keep on waiting I don't care what the world thinks of me I don't want to go away I look inside me and I ask but I don't hear anything I am only a left-over of hope lost between the people Love it's already late and I don't resist if you don't arrive I don't exist lights, cars, shop-windows, roads/streets everything gets mixed up in my mind my shadow is tired to follow me the day dies slowly There is nothing else left than going back home to my sad life this life that I wanted to give to you you have crumbled her between your fingers Lve, excuse me but I can't resist now forever I don't exist I don't exist, I don't exist
YouTube

През годините Орнела Ванони си е сътрудничила с Джино Паоли, Паоло Конте, Фабрицио де Андре, Лучо Дала, Ренадо Дзеро, Рикардо Кочанте, Рон Картър, Джордж Бенсън, Хърби Хенкок. В последно време тя не избягваше и сътрудничество с млади таланти на италианската музика, които пишат песни за нея и записват успешни дуети - Франческо Габани, Мамуд и др.

Орнела Ванони е участвала осем пъти на фестивала на италианската песен в Сан Ремо. През 1968 г. се класира на второ място с „Casa bianca“ („Бяла къща“). Била е три пъти на четвърто място с “La musica è finita” през 1967, “Eternità” („Вечност“) през 1970 г. и “Alberi” („Дървета“) през 1999 г. През 1999 г. получи наградата на Сан Ремо за цялостна кариера. 

Ornella Vanoni - Senza fine (Live 1970)
#ornellavanoni #gayicon #senzafine #ginopaoli Nella apertura del Programma "Io ci Provo" Prima Puntata del 08/05/1970. Suo primo programma condotto da Stessa Vanoni, Vanoni si esibisce in varie imitazioni, cantando, interpretando e parlando insieme a Gino Cervi e Paolo Ferrari. "Senza fine" un vero amore senza fine, tra Vanoni e Paoli, scritta e pubblicata nel 1961 at "Giardino D'inverno" con una sensualità e una performance enorme, cantata da lei centinaia di volte negli anni '60. e nello stesso anno "Senza Fine/Se Qualcuno ti Dirà" la sua seconda versione di settembre e con la canzone di Tenco. Guarda il medley qui! https://youtu.be/vlYxiZt2eOg
YouTube

Миналия октомври Орнела Ванони издаде последния си албум “Diverse” („Различни“), който включва нейни водещи хитове, но в модерна трактовка.  По този повод Ванони казваше, че един творец трябва да е в крак с времето и да съумява да бъде актуален, без да изневерява на себе си.

