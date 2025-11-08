Медия без
Почина откривателят на ДНК Джеймс Уотсън

Днес, 07:00
Джеймс Дюи Уотсън
ЕПА/БГНЕС
Джеймс Дюи Уотсън

На 97-годишна възраст, в хоспис в Лонг Айлънд, Ню Йорк, е починал един от откривателите на двойната спирала на ДНК Джеймс Уотсън. За кончината на носителя на Нобелова награда съобщиха от лабораторията "Колд Спринг Харбър“, където той е работил през по-голямата част от кариерата си.

Уотсън е роден на 6 април 1927 г. в Чикаго и още на 15 г. влиза в Чикагския университет. През 1950-а защитава дисертация, а след това заминава за Копенхаген, за да специализира при известния биохимик Херман Калкар. На следващата година се мести в Кавендишката лаборатория на Кейбридж, където по това време работи и Франсис Крик. За откритието на ДНК важна роля изиграват и ренгеноструктурните кристалографски изследвания на Морик Уилкинс и Розалинд Франклин от Кралския колеж в Лондон.

След редица изследвания, в началото на 1953 г. те представят своя двойно-верижен модел на структурата на ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина), който след това е потвърден експериментално от много учени. За това откритие Уотсън, Крик и Уилкинс получават Нобеловата награда по физиология и медицина през 1962 г. 

Уотсън продължава активно да работи до 2007 г. като директор лабораторията "Колд Спринг Харбър“ в Лонг Айлънд. Тогава предизвика силно обществено негодувание, след като заявява, че хората с африкански произход са по-малко интелигентни от онези със светъл цвят на кожата. Уотсън признава, че след скандалното му изявление неговите доходи са се сринали и е бил принуден да се оттегли, като остава само почетен член на лабораторията. След като е отлъчен от научната общност, остава без средства.

Затова през 2014 г. предлага Нобеловата си награда на търг и тя е закупена от неизвестен купувач за $4.1 млн. Седмица по-късно руският олигарх Алишер Усманов разкрива, че той е купил наградата, защото бил „наскърбен“, че ученият е бил принуден да я продаде. Усманов обявява, че Уотсън заслужава да притежава наградата и му я връща на церемония на 17 юни 2015 г., в сградата на Руската академия на науките.

