Почина Васил Кожухаров, гласът от видеокасетите

Имало едно време... видеокасети с екшъни, трилъри и уестърни, където всички герои - и мъже, и жени - бяха дублирани с един и същ дълбок, леко монотонен тембър. Този глас познават всички киномани от 80-те и 90-те години. Гласът на Васил Кожухаров, белязал епохата на пиратските видеофилми и гаражните видеотеки у нас, малко преди и малко след промените.

Васил Кожухаров почина вчера, съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова.

Роден е в София през 1946 г. Завършва английска гимназия и английска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Девет години работи по разпределение като учител, а по-късно преподава английски на персонала на хотелите "Парк Хотел София" и "Витоша Ню Отани". В средата на 80-те остава без работа и се захваща с професията, с която го познават всички: превежда и озвучава нелегално филми за домашно видео. По собствените му думи числото е някъде между 500 и 1000 за период от десетина години. Сред тях са както класики на седмото изкуство като "Кръстникът", "Белязаният" и "Междузвездни войни", така и отдавна забравени треторазрядни екшъни.

В края на 90-те Васил Кожухаров основава малка компания за легално разпространение на видеофилми - "Гала тийм", която просъществува до 2007 г.

Носталгията към видеокасетите и видеотеките има немалко последователи и от години в социалните мрежи има фен група, посветена на Васил Кожухаров. През 2020 г. той се появи в малка роля и в българския филм "Екшън".