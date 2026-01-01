Сопраното Красимира Стоянова е звездата на Новогодишния концерт в НДК

Традиционният Празничен новогодишен концерт ще се състои тази вечер от 18.00 часа в зала 1 на НДК. Той част от 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал, информират организаторите от НДК.

Оперната прима Красимира Стоянова ще бъде гост-солист на събитието с Фестивалния симфоничен оркестър под палката на маестро Емил Табаков. Концертът и тази година се осъществява с любезното съдействие на Софийската филхармония. Българската публика ще има възможност да чуе световнопризнатото сопрано Красимира Стоянова във фрагменти от творби на Волфганг Амадеус Моцарт („Сватбата на Фигаро“), Антонин Дворжак („Русалка“), Рихард Щраус („Утро“) и Джордж Гершуин (из операта „Порги и Бес“). В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др. Като солист в концерта ще участва и известната цигуларка Десислава Чолакова.

Историята на новогодишните концерти в НДК започва от 1 януари 1987 г., когато незабравимият маестро Емил Чакъров, основателят на Новогодишния музикален фестивал, предлага да има концерт в първия ден на Новата година по подобие на този на Виенската филхармония. Тогава тази идея се посреща скептично – почти никой не вярва, че дори най-ентусиазираните меломани ще напуснат празничния домашен уют, за да отидат на концерт. Но идеята не само се харесва на публиката, но и се превръща в традиция, подчертават от НДК.