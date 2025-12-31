Медия без
Ищар води Новата година във Варна

Френско-израелската етно звезда ще се изявява на пл. „Независимост“ след полунощ

31 Дек. 2025
Ищар пее на арабски, иврит, френски, английски, испански, дори български...
Варна посреща 2026 година с концерт на площад „Независимост“ с участието на световноизвестната певица Ищар. С него тя започва международното си турне, с което отбелязва 30 години на музикалната сцена, информира БТА. Редом с френско-израелската звезда ще бъде формацията The Gypsies and Jimi Sissoko. 

Празничният концерт във Варна започва в 22.00 ч. Преди полунощ на сцената ще се качат певицата Виктория Георгиева и рок група Б.Т.Р. Отбелязването на Новата година ще стане по традиция с хоро, изпълнено от фолклорен ансамбъл „Варна“, и четириминутна празнична заря. 

В първите часове на 2026-а жителите и гостите на морската столица ще могат да чуят Ищар и The Gypsies and Jimi Sissoko. По-късно след полунощ ще звучат хитове от 90-те години с участието на C-Block, Румънеца и Енчев, а след тях на сцената ще излезе гръцкият певец Романос Колитос.

Водещи на празничната програма ще бъдат Ива Иванова и Тито Димитров. Новогодишният концерт е част от проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ищар, чието рождено име е Ети Зах, е известна и като вокалистка на френската етно група „Алабина“, както и с песните C'est La Vie, Last Kiss, Habibi (Sawah), Horchat Hai Caliptus. Тя е родена на 10 ноември 1968 г. в Кирят Ата, Хайфа. Майка ѝ е египтянка, а баща ѝ – мароканец, но и двамата са евреи. Певицата владее няколко езика и пее на арабски, иврит, френски, испански, български, руски, английски. Започва да се изявява още на 14-годишна възраст и продължава дори по време на службата си в Израелките отбранителни сили. Когато неин приятел я кани на гости във Франция, тя буквално се влюбва в тази страна и решава да заживее там.

Във Франция Ищар започва работа като беквокал във фламенко представления. Човекът, който открива таланта ѝ – Чарлс Ибгуй, е очарован от гласа ѝ и я представя на групата Los Niños de Sara („Момчетата на Сара“). Тя се присъединява към тях като вокалистка и заедно вече се представят под името „Алабина“. Скоро групата постига световна популярност със смесването на фламенко, арабски, поп и денс ритми, като намира място в чартовете Топ 10 и Топ 40. Само в САЩ това става няколко пъти.

Въпреки двата успешни албума с „Алабина“, Ищар решава да направи свой соло проект. През ноември 2000 година излиза албумът ѝ La Voix d'Alabina („Гласът на Алабина“), но певицата продължава да обикаля света с групата през следващите няколко години, докато работи по втория си самостоятелен албум Truly Emet. Парчето Habibi (Sawah) от третия ѝ албум Je Sais D'où Je Viens, в който за първи път в нейната кариера участва и рапърът JMI Sissoko, също постига глобален успех. В един от следващите ѝ албуми – „7“, от 2012 г., е включена и българската песен „Облаче ле бяло“. През 2015-а Ищар записва дует с българската певица Цветелина Янева, озаглавен „Музика в мен“.

Сцената под звездите в София

Новогодишният концерт на площад "Александър I Батенберг" в столицата, на който хиляди жители и гости на града ще се съберат, за да отброят последните минути на 2025 година и настъпването на новата 2026 година, ще започне в 21.30 часа, предаде БГНЕС.

Концертът ще започне с изпълнения на група „Мери Бойс Бенд“. "Ще донесем лято на площада", обеща ваколистката на групата Мария Мутафчиева - Мери. След това на сцената ще излезе рапарът Димчо, а вечнозелената поп дива Ирина Флорин ще продължи програмата заедно със своите музиканти. Гвоздеят на вечерта ще са легендите от "Сигнал" начело с Данчо Караджов. 

Водещи на концерта ще са Милица Гладнишка и Атанас Стоянов - Наско от БГ Радио. 

След като хората на площада се поздравят с настъпването на 2026-а, на сцената под звездите ще се извият хора`, които ще тръгнат и по жълтите павета. Заря няма да има. Ако атмосферните условия позволяват, ще има дрон шоу. 

Световната прима Красимира Стоянова пък ще бъде гост-солист на Празничния новогодишен концерт в НДК от 18.00 часа на 1 януари с Фестивалния симфоничен оркестър под палката на маестро Емил Табаков. Концертът и тази година се осъществява с любезното съдействие на Софийската филхармония. Българската публика ще има възможност да чуе Красимира Стоянова във фрагменти от творби на Волфганг Амадеус Моцарт („Сватбата на Фигаро“), Антонин Дворжак („Русалка“), Рихард Щраус („Утро“) и Джордж Гершуин (из операта „Порги и Бес“). В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др. Със солираща роля в концерта, който е част от 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал, ще участва и известната цигуларка Десислава Чолакова.

Красивият глас на Ищар ще зазвучи на пл. "Независимост" във Варна след полунощ.
