На 95 почина легендата Робърт Дювал

На 95-годишна възраст почина актьорът Робърт Дювал. Той беше сред легендите на Холивуд, любимец на Франсис Форд Копола и Джордж Лукас, добил световна известност с ролите си във филмите "Кръстникът" и "Апокалипсис сега". Новината беше потвърдена от неговата агенция за връзки с обществеността чрез официално изявление на съпругата му Лусиана Педраса. Актьорът е издъхнал спокойно в дома си в Мидълбърг, Вирджиния в неделя, пише Си Ен Ен.

"За света той беше носител на награда "Оскар", актьор, режисьор, разказвач на истории. За мен той бе просто всичко. Страстта му към занаята му се съизмерваше само с дълбоката му любов към героите, вкусната храна и това да бъде душата на компанията. Във всяка от многото си роли Боб даваше всичко на своите персонажи и на истината за човешкия дух, който те представляваха. По този начин той оставя нещо трайно и незабравимо за всички нас. Благодарим ви за дългогодишната подкрепа, които оказахте на Боб, и за това, че ни дадохте време и уединение, за да отпразнуваме спомените, които той оставя след себе си", споделя Лусиана.

В съобщението се уточнява, че няма да бъде организирана официална траурна церемония. Вместо това семейството призовава всички, които желаят да почетат паметта му, да го направят по начин, който отразява живота и духа му - като гледат добър филм, споделят история с приятели или се насладят на красотата на природата.

Робърт Дювал е роден на 5 януари 1931 г. в Сан Диего, Калифорния. Израства във военно семейство, баща му е адмирал. Учи актьорско майсторство в Ню Йорк, като през това време работи в пощенска станция в Манхатън. Сприятелява се с Дъстин Хофман и Джийн Хекман, които по това време са също млади, все още неуспели актьори. Хекман почина също на 95 неотдавна, а Хофман е най-младият от триото - на 88. "Винаги ще помня думите на моя учител по актьорско майсторство: създаването на образ е като да направите стол, с изключение на това, че вместо дърво, вие го правите от себе си. Това е занаятът на актьора", казваше Дювал.

След известен опит на театралната сцена, кинодебютът му е с "Да убиеш присмехулник" (1962), за който Грегъри Пек в главната роля получава "Оскар". В адаптацията по класиката на Харпър Ли той се превъплъщава в ролята на смахнатия Бу Редли.

Големият пробив идва с ролята на Том Хейгън от "Кръстникът" (1972), консилиере на дон Вито Корлеоне. Той се снима в още редица филми на Франсис Форд Копола, сред които "Разговорът" и "Апокалипсис сега". Именно Дювал произнася култовата реплика "Обичам мириса на напалм сутрин", с която "Апокалипсис сега" влиза в киноисторията.

Получава "Оскар" за най-добра мъжка роля през 1984 г. за превъплъщението си в бивша кънтризвезда в "Нежно милосърдие". Носител е и на награди "Еми" и "Златен глобус". През 1997 година дебютира като режисьор с филма "Апостол", а през 2022 г. заснема "Убийствено танго", посветен на едно от любимите му хобита – тангото. През 2003 година изиграва ролята на генерал Робърт Е. Ли в "Богове и генерали". Номиниран е за "Оскар" и за една от последните си роли - Джоузеф Палмър във филма "Съдията" от 2015 г., където си партнира с Робърт Дауни джуниър.

В кариерата си, продължила цели шест десетилетия, играе в още десетки незабравими филми, сред които "Военнополева болница", "Телевизионна мрежа", "Великият Сантини", "Кръстникът 2", "Непреклонните", "Смъртоносно влияние", "Да изчезнеш за 60 секунди". Последната си роля изиграва на 91-годишна възраст - в криминалната драма "Бледосиньото око" заедно с Крисчън Бейл.

Женен е четири пъти, но няма деца. Последната си съпруга, аржентинката Лусиана Педраса, среща на улицата в Буенос Айрес. Родени са на една и съща дата, но тя е с 40 години по-млада.