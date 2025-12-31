Напусна ни големият тенисист Стефан Цветков-Големия Цъф

На 84-годишна възраст, точно в навечерието на новата 2026 г., ни напусна един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели - Стефан Цветков.

Големия Цъф, както е популярен в тенис средите, е роден на 11 август 1941 г. в София. Започва да играе тенис 13-годишен на кортовете на "Спартак" (впоследствие "Левски Спартак"). Активен състезател е до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Играл е на всички 5 национални спартакиади.

Цветков е многократен юношески шампион на страната, бил е и студентски шампион на България, а също двукратен шампион на двойки, в тандем с Цветан Цолов.

Големия Цъф е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа "Дейвис", така и за европейското отборно първенство King`s cup.

След края на тенис кариерата си той става журналист, като е бил ТВ коментатор на тенис състезания, а в предаването "Всяка неделя" води култовата спортна рубрика "Спортни свидетелства". Той е и сред организаторите на двете издания на турнира "Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата на АТР Volvo Grand Prix. Неговият син Стефан Цветков - Малкия Цъф пък е дългогодишен президент на българската федерация по тенис.

Редакцията на "Сега" изказва най-искрени съболезнования на близките!