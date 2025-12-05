Медия без
Тенисът в България заложи полова равнопоставеност до 2030 г.

Стефан Цветков беше избран за почетен президент на федерацията

Днес, 18:05
Президентът на БФТ Стефан Цветков беше избран за почетен председател на федерацията.
Българският тенис ще се бори за пълна полова равнопоставност и това бе записано в устава на федерацията (БФТ). На проведеното днес в Добрич редовно отчетно общо събрание на сдружението беше приета промяна за постепенно изравняване на броя мъже и жени в Управителния съвет и комисиите на БФТ.

Поставен беше срок от пет години, гласуван единодушно от присъствалите 40 делегати. Процесът за постигане на равенство на половете в тениса ще се извършва постепенно и трябва да приключи до края на 2030 г.

Също единодушно беше приета декларация, че най-важната стъпка за бъдещото развитие и надграждане на успехите на родния тенис е подобряване на условията и инвестиции в Българския национален тенис център в Борисовата градина в София.

"БФТ е направила необходимите постъпки към структурите на Столична община, има план за осезаема промяна на БНТЦ и превръщането му в едно модерно/зелено съоръжение, в което деца, възрастни, хора в неравностойно положение, нашите млади таланти и национални отбори, ще могат в много по-добри условия да се подготвят, ще можем да покриваме изискванията за домакинства на турнири от ATP, WTA, ITF, детски международни турнири и други. Имаме подкрепа от ММС и ще очакваме уважаемия наш кмет Васил Терзиев и екипа му да откликнат и да подкрепят проекта за развитие на БНТЦ", заявиха от БФТ.

По предложение на президента на ТК "Изида" Владислав Матеев беше гласувано единодушно решение президентът на БФТ Стефан Цветков да бъде избран за почетен председател на федерацията.

"Изненадан, но също така съм и много поласкан съм от това признание. За мен е огромна привилегия да бъда част от голямото ни тенис семейство. Нека всички продължаваме да даваме най-доброто за развитието на този прекрасен спорт. Много съжалявам и се извинявам, че не можах да присъствам поради ангажименти на Общото събрание, но поздравявам всички за прекрасната работа, за усилията и отделеното време и се надявам всички заедно да продължим да работим за нашите прекрасни каузи", коментира в официално изявление самият Цветков.

