Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Василев ще спори за предпоследното място във Финалите на ITF

Българският тенис талант отново не спечели сет на турнира в Чънду

Днес, 11:11
В неделя Александър Василев ще има последен шанс да запише поне една победа във Финалите на ITF.
БГНЕС архив
В неделя Александър Василев ще има последен шанс да запише поне една победа във Финалите на ITF.

Александър Василев допусна четвърта поредна загуба във Финалите на ITF в Чънду, като в трети пореден мач не успя да спечели дори сет. В резултат на това българският №2 в световната ранглиста по тенис за юноши ще играе утре за предпоследното място в надпреварата между осемте най-добри играчи до 18-годишна възраст през сезона.

В първата си среща от плейофите за разпределяне на позициите от 5-а до 8-а днес хасковлията отстъпи пред американеца Джак Кенеди с 4:6, 4:6 само за 69 минути. В неделя Василев ще спори за 7-о място с финландеца Оскари Палданиус, който пък загуби от друг американец - Бенджамин Уилуърт, с 3:6, 3:6. Двамата представители на САЩ ще се изправят един срещу друг за 5-ата позиция.

Българинът вече изигра един мач със скандинавеца в турнира, като го загуби с 4:6, 4:6 във втория ден от борбата в група А.

До финала на надпреварата в китайския град достигнаха германецът Макс Шьонхаус и румънецът Яник Теодор Александреску. На 1/2-финалите немският талант поведе с 5:0 гейма срещу Якопо Вазами, след което италианецът се отказа заради травма. Представителят на северната ни съседка пък се справи с испанеца Андрес Сантамарта Роиг с 6:2, 6:4.

В откриващия ден от груповата фаза Александреску отрази два поредни мачбола срещу Василев, преди да обърне нашия тенисист с 4:6, 7:6 (6), 6:4. Именно първият сет от този мач засега си остава и единственият в актива на 18-годишния българин в Чънду.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис, Александър Василев, Финали на ITF

Още новини по темата

Василев спечели само един сет в три мача от Финалите на ITF
24 Окт. 2025

Международната федерация вече ще се казва "Световен тенис"
17 Окт. 2025

Зверев заработи $1,5 млн. за по-малко от час - по $424 на секунда
16 Окт. 2025

Четирима са задържани по искане на Франция за манипулиране на тенис мачове
15 Окт. 2025

АТР осигури рекордните $15,5 млн. за Финалите в Торино
30 Септ. 2025

Тийнейджър донесе историческа победа на България за Купа "Дейвис"
14 Септ. 2025

Разменени победи запазиха тенис интригата в Пловдив
13 Септ. 2025

Дебютант открива мача за Купа "Дейвис"
12 Септ. 2025

Иван Иванов триумфира в Ню Йорк и повтори постижение на Григор Димитров
06 Септ. 2025

Българин ще е шампион при юношите на US Open
05 Септ. 2025

Двама българи са 1/2-финалисти на US Open
04 Септ. 2025

Анисимова взе реванш за унижението от Швьонтек
04 Септ. 2025

Александър Василев дебютира в състава на България за Купа "Дейвис"
03 Септ. 2025

Зверев отново се провали на US Open
31 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте