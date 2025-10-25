Василев ще спори за предпоследното място във Финалите на ITF

БГНЕС архив В неделя Александър Василев ще има последен шанс да запише поне една победа във Финалите на ITF.

Александър Василев допусна четвърта поредна загуба във Финалите на ITF в Чънду, като в трети пореден мач не успя да спечели дори сет. В резултат на това българският №2 в световната ранглиста по тенис за юноши ще играе утре за предпоследното място в надпреварата между осемте най-добри играчи до 18-годишна възраст през сезона.

В първата си среща от плейофите за разпределяне на позициите от 5-а до 8-а днес хасковлията отстъпи пред американеца Джак Кенеди с 4:6, 4:6 само за 69 минути. В неделя Василев ще спори за 7-о място с финландеца Оскари Палданиус, който пък загуби от друг американец - Бенджамин Уилуърт, с 3:6, 3:6. Двамата представители на САЩ ще се изправят един срещу друг за 5-ата позиция.

Българинът вече изигра един мач със скандинавеца в турнира, като го загуби с 4:6, 4:6 във втория ден от борбата в група А.

До финала на надпреварата в китайския град достигнаха германецът Макс Шьонхаус и румънецът Яник Теодор Александреску. На 1/2-финалите немският талант поведе с 5:0 гейма срещу Якопо Вазами, след което италианецът се отказа заради травма. Представителят на северната ни съседка пък се справи с испанеца Андрес Сантамарта Роиг с 6:2, 6:4.

В откриващия ден от груповата фаза Александреску отрази два поредни мачбола срещу Василев, преди да обърне нашия тенисист с 4:6, 7:6 (6), 6:4. Именно първият сет от този мач засега си остава и единственият в актива на 18-годишния българин в Чънду.