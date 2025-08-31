Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зверев отново се провали на US Open

Не съм машина, и аз понякога се затруднявам, заяви Яник Синер след първия загубен сет

Днес, 10:54
Александър Зверев продължава да се бори с демоните си на турнирите от Големия шлем
ЕПА/БГНЕС
Александър Зверев продължава да се бори с демоните си на турнирите от Големия шлем

През 2020 г. той бе само на две точки от титлата на US Open, през следващия сезон стигна до полуфинал, но оттогава Александър Зверев така и не успява да пробие на последния турнир от Големия шлем. Тази нощ световният №3 отпадна дори преди 1/4-финалите, отстранен от поставения под №25 канадец Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:7 (7), 4:6, 4:6.

Така 28-годишният германец отново не успя да осъществи мечтата си за мейджър титла. След отпадането в I кръг на "Уимбълдън" фиаското на Зверев дойде срещу опонент, когото беше побеждавал 6 пъти в 8 предишни мача.

„Загубих, защото играх зле. Нямах чувство за топката. Като цяло не изиграх добър турнир. Мисля, че играх зле тук през последните 2 г. Мачовете, които спечелих, бяха трудни, не бяха особено красиви и ги взех по-скоро с упорита работа, отколкото с добър тенис. Веднага щом се изправих срещу добър играч, загубих", призна Саша, който изглежда като човек загубил непоклатимата си самоувереност от последните години. Той вече изглежда несигурен на корта и видимо недоволен от играта си.

Оже-Алиасим пък за първи път тази година стигна толкова напред в Шлема след отпадания във II кръг на предишните три турнира. Той за първи път стига до втората седмица на US Open, откакто игра на полуфинал през 2021 г.

"Идвам тук от 2018 г. Все още съм млад, но минаха няколко години и работя по своя път. Някои от вас може би ме гледат за първи път тази вечер. Очевидно работата още не е свършена. Турнирът продължава, но стигането до IV кръг означава много за мен", каза 25-годишният Феликс, който спаси сетбол във втория сет, когато можеше да се окаже изоставащ с 0-2.

В следващия кръг той ще играе срещу Андрей Рубльов. Руснакът сложи край на приказката на Колман Уонг с 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. В Ню Йорк Уонг стана първият тенисист от Хонконг, преминал квалификации на турнир от Шлема, и подобри този рекорд със стигането до III кръг. Той имаше своите шансове с отлична игра и бомбени сервиси (25 аса), но в петия сет допусна решаващ пробив и Рубльов не изпусна това свое предимство.

Очаквано напред продължи и световния №1 и шампион от миналата година Яник Синер, но изненадата бе, че загуби сет. Взе му го Денис Шаповалов (Кан), но след това италианецът, който в предните два мача загуби само 11 гейма, взе нещата под контрол и затвори мача с 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.

„Той сервираше много добре, натискаше здраво - каза Синер на пресконференцията си след мача. - Освен това, аз не съм машина, понякоа и аз се затруднявам."

Следващият съперник на Синер е Александър Бублик (№23 в схемата). Ексцентричният представител на Казахстан отстрани американеца Томи Пол (№14) в драматичен мач със 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:7 (5), 6:1.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис

Още новини по темата

Алкарас се контузи, но влезе в IV кръг на US Open
30 Авг. 2025

Наш тенисист бе наказан за 5 г. заради черно тото
28 Авг. 2025

Шампионът Синер се забави само 98 минути за първата победа

27 Авг. 2025

Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.
21 Авг. 2025

Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк
20 Авг. 2025

US Open разбуни духовете с модернизираните смесени двойки
19 Авг. 2025

Шоу нямаше: Алкарас спечели без игра 8-ата си "Мастърс" титла
18 Авг. 2025

Винъс Уилямс ще играе за 25-и път на US Open
14 Авг. 2025

Токов удар създаде хаос на "Мастърс" в Синсинати
12 Авг. 2025

18-годишна канадка зарадва Монреал с "нереална" титла
08 Авг. 2025

US Open отново чупи рекорда за награден фонд в тениса
07 Авг. 2025

Напрежението между Джокович и Вучич извади Сърбия от АТР тура
05 Авг. 2025

Зверев влезе в елитен клуб с победа №500 в АТР
01 Авг. 2025

Швьонтек спечели "Уимбълдън" с рекорд отпреди 114 г.
12 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар