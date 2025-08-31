Зверев отново се провали на US Open

През 2020 г. той бе само на две точки от титлата на US Open, през следващия сезон стигна до полуфинал, но оттогава Александър Зверев така и не успява да пробие на последния турнир от Големия шлем. Тази нощ световният №3 отпадна дори преди 1/4-финалите, отстранен от поставения под №25 канадец Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:7 (7), 4:6, 4:6.

Така 28-годишният германец отново не успя да осъществи мечтата си за мейджър титла. След отпадането в I кръг на "Уимбълдън" фиаското на Зверев дойде срещу опонент, когото беше побеждавал 6 пъти в 8 предишни мача.

„Загубих, защото играх зле. Нямах чувство за топката. Като цяло не изиграх добър турнир. Мисля, че играх зле тук през последните 2 г. Мачовете, които спечелих, бяха трудни, не бяха особено красиви и ги взех по-скоро с упорита работа, отколкото с добър тенис. Веднага щом се изправих срещу добър играч, загубих", призна Саша, който изглежда като човек загубил непоклатимата си самоувереност от последните години. Той вече изглежда несигурен на корта и видимо недоволен от играта си.

Оже-Алиасим пък за първи път тази година стигна толкова напред в Шлема след отпадания във II кръг на предишните три турнира. Той за първи път стига до втората седмица на US Open, откакто игра на полуфинал през 2021 г.

Felix Auger-Aliassime is feeling it tonight!



He takes the third set over Alexander Zverev 6-4. pic.twitter.com/Wlz6ByqKlC — US Open Tennis (@usopen) 31 август 2025 г.

"Идвам тук от 2018 г. Все още съм млад, но минаха няколко години и работя по своя път. Някои от вас може би ме гледат за първи път тази вечер. Очевидно работата още не е свършена. Турнирът продължава, но стигането до IV кръг означава много за мен", каза 25-годишният Феликс, който спаси сетбол във втория сет, когато можеше да се окаже изоставащ с 0-2.

В следващия кръг той ще играе срещу Андрей Рубльов. Руснакът сложи край на приказката на Колман Уонг с 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. В Ню Йорк Уонг стана първият тенисист от Хонконг, преминал квалификации на турнир от Шлема, и подобри този рекорд със стигането до III кръг. Той имаше своите шансове с отлична игра и бомбени сервиси (25 аса), но в петия сет допусна решаващ пробив и Рубльов не изпусна това свое предимство.

Rublev rolls on 💪



Andrey Rublev survives and defeats Wong 2-6 6-4 6-3 4-6 6-3 to secure his spot in the last 16@AndreyRublev97 #USOpen



pic.twitter.com/OBEoG38o5p — Tennis TV (@TennisTV) 30 август 2025 г.

Очаквано напред продължи и световния №1 и шампион от миналата година Яник Синер, но изненадата бе, че загуби сет. Взе му го Денис Шаповалов (Кан), но след това италианецът, който в предните два мача загуби само 11 гейма, взе нещата под контрол и затвори мача с 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.

Jannik Sinner wins the POINT OF TOURNAMENT against Denis Shapovalov at U.S. Open.



You sir are an alien. 👽



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/GSdsEYiSE0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 30 август 2025 г.

„Той сервираше много добре, натискаше здраво - каза Синер на пресконференцията си след мача. - Освен това, аз не съм машина, понякоа и аз се затруднявам."

Следващият съперник на Синер е Александър Бублик (№23 в схемата). Ексцентричният представител на Казахстан отстрани американеца Томи Пол (№14) в драматичен мач със 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:7 (5), 6:1.