Винъс Уилямс ще играе за 25-и път на US Open

28 години след като стигна до финала като тийнейджърка при дебютното си участие в Откритото първенство на САЩ, живата легенда на тениса Винъс Уилямс ще се завърне на кортовете в Ню Йорк. 45-годишната американка получи "уайлд кард" от организаторите на последния за годината турнир от Големия шлем и ще участва за 25-и път в надпреварата, в която е двукратна шампионка.

По-голямата от сестрите Уилямс спечели титлата в два поредни сезона през 2000 и 2001 г. и игра в още два финала - през 1997 и 2002 г. Винъс не е участвала във "Флашинг Медоус" от 2023 г., когато беше изобщо последната ѝ поява в "мейджър" веригата.

Бившата №1 в света направи своето завръщане на професионално ниво миналия месец след повече от година пауза в кариерата. Тя игра с "уайлд кард" "WTA 500" във Вашингтон и "WTA 1000" в Синсинати, като в столицата на САЩ дори се класира за II кръг и стана втората най-възрастна тенисистка с победа в тура след 47-годишната Мартина Навратилова през 2004 г.

Винъс Уилямс се завръща на професионалния корт на 45 г. Носителката на 7 титли от Големия шлем и бивша №1 в женския тенис Винъс Уилямс ще се завърне на професионалния корт след повече от година отсъствие.

Винъс Уилямс стана най-възрастната с победа в тура след Навратилова Носителката на 7 титли от Големия шлем Винъс Уилямс се завърна на тенис корта с впечатляваща победа. 45-годишната американка елиминира на старта на турнира във Вашингтон своята два пъти по-млада сънародничка Пейтън Стърнс в два сета - 6:3, 6:4. Срещата продължи 1:37 ч.

Новината за дадената "уайлд кард" на Винъс Уилямс освен еуфория сред феновете предизвика и негативни коментари от анализаторите зад Океана. Според немалко експерти и тази квота от организаторите е трябвало да отиде при някоя млада състезателка от тенис академиите на Съединените щати.

Три такива покани получиха Клерви Нгунуе (19 г.), Алиса Ан (18 г.) и Джулиета Пареха (16 г.), която е №1 в света при девойките.