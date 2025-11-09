Медия без
Джокович спечели титла №101 и се оттегли от Финалите на АТР

Допусналият обрат в последния мач в Атина Лоренцо Музети сменя сърбина в Торино

Днес, 08:42
Новак Джокович вдига трофея в Атина - титла №101 в кариерата на сърбина.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович вдига трофея в Атина - титла №101 в кариерата на сърбина.

Новак Джокович спечели тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина и стана най-възрастният шампион в модерната история на професионалния тур. На финала в гръцката столица сръбският №1 в схемата осъществи обрат срещу поставения под №2 Лоренцо Музети с 4:6, 6:3, 7:5.

Със своите 38 г. и 5 месеца Джокович задмина постижението на френския ветеран Гаел Монфис, който в началото на 2025-а триумфира с титлата в Окланд на 38 г. и 4 месеца. Абсолютният рекорд за шампионско тенис дълголетие остава притежание на Кен Роузуол. 91-годишният днес австралиец печели последния турнир в кариерата си през 1977 г., когато е на 43.

Макар да загуби битката за трофея в Атина, Музети пък ще играе във Финалите на ATP в Торино. Причината за това е, че часове след триумфа си Джокович обяви, че се оттегля от надпреварата на най-добрите осем тенисисти през сезона. Сърбинът обясни решението си с травма в дясното рамо.

"Наистина очаквах с нетърпение да играя в Торино и да дам всичко от себе си, но след днешния финал в Атина съм принуден с тъга да обявя, че се налага да се оттегля заради хронична контузия. Извинявам се на феновете, които очакваха да ме видят в игра, тъй като вашата подкрепа означава много за мен. Желая на всички участници във Финалите един чудесен турнир и нямам търпение да съм отново на корта с всички вас възможно най-скоро", написа в социалните мрежи рекордьорът с 24 титли от Големия шлем.

Музети, който е №9 в годишната ранглиста, ще заеме мястото на №4 Джокович в група "Джими Конърс", където са още №1 Карлос Алкарас, №6 Тейлър Фриц и №7 Алекс де Минор. Заемащият позиция №8 в класацията на АТР Феликс Оже-Алиасим пък ще бъде в група "Бьорн Борг" заедно с №2 Яник Синер, №3 Александър Зверев и №5 Бен Шелтън.

Заключителният турнир в Торино започва днес с мачовете Алкарас - Де Минор и Зверев - Шелтън.

