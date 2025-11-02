Синер се завърна под №1 в тениса

ЕПА/БГНЕС Яник Синер не загуби нито един сет на път към първия си трофей в Париж.

Яник Синер постигна победа с двойно значение. Италианският тенисист спечели първата си титла от "Мастърс" турнира в Париж и се завърна на първо място в световната ранглиста.

На финала в зала "Ла Дефанс Арена" във френската столица Синер устоя на енергичния Феликс Оже-Алиасим и надигра канадеца с 6:4, 7:6 (4). Така 24-годшният италианец приключи надпреварата без нито един загубен сет.

PARFAIT IN PARIS 🇫🇷🏆

Последният тенисист, който спечели турнир от категория "АТР 1000" с безупречен баланс в отделните мачове, беше Карлос Алкарас в Индиън Уелс през 2023 г. Също така Синер удължи серията си от победи на закрито до 26 поредни двубоя.

"Беше много интензивен финал. Феликс играеше много добре. Той се намира в чудесна форма и беше трудно. Аз съм доволен, че при мен нещата се получават. Това е още една впечатляваща година, много съм щастлив", сподели Яник в ТВ интервюто на корта минути след последната точка.

Това е пети трофей от сериите "Мастърс" за италианеца и негова общо 23-та титла в професионалния тур. От утре той ще започне своята 66-а седмица под №1 в световния тенис, след като прекара 65 последователни при първия си престой начело в ранглистата (10 юни 2024 - 7 септември 2025 г.).

Сега Синер измества от върха Алкарас, който обаче все още е във водеща позиция да завърши като лидер в края на годината. В остатъка от сезона двамата ще участват единствено във Финалите на АТР в Торино (9-16 ноември), където италианецът е действащ шампион и има да защитава 1500 т. Испанецът пък ще брани само 200 т.