Оже-Алиасим попълни карето във Финалите на АТР

Световният №8 стана едва вторият канадец в елиминациите на заключителния тенис турнир

Днес, 08:01
Феликс Оже-Алиасим празнува победата си срещу Александър Зверев в последния мач от група "Бьорн Борг".
ЕПА/БГНЕС
Феликс Оже-Алиасим празнува победата си срещу Александър Зверев в последния мач от група "Бьорн Борг".

Заемащият 8-о място в световната ранглиста Феликс Оже-Алиасим е последният участник в 1/2-финалите на заключителния тенис турнир за 2025 г. - Финалите на АТР в Торино. В директен сблъсък за второто място в група "Бьорн Борг" канадецът надделя над световния №3 и двукратен победител в надпреварата Александър Зверев с 6:4, 7:6 (4).

25-годишният Феликс имаше предимство, както при асовете (11:9), така и при двойните (0:2) и непредизвиканите грешки (27:28). Северноамериканецът спечели 74% от точките си на първи сервис (39 от 53) и оползотвори само една от седем възможности за пробив. Това обаче му беше напълно достатъчно, защото 28-годишният германец не успя да реализира нито един от своите четири брейкбола.

Така Оже-Алиасим записа своята 50-а победа през сезона и се превърна в едва втория канадец, стигнал до елиминационната фаза на Финалите на АТР. Първият беше Милош Раонич през 2016 г., който тогава бе спрян на крачка от финала от бъдещия шампион Анди Мъри.

Сега на 1/2-финалите Феликс Оже-Алиасим ще се изправи срещу водача в схемата Карлос Алкарас, а за другото място в последния мач ще спорят защитаващият титлата си от 2024 г. Яник Синер и Алекс де Минор.

Sinner vs Shelton, Zverev vs F. Auger-Aliassime | Nitto ATP Finals 2025 Highlights Day 6
SUBSCRIBE to our channel for the best ATP tennis videos and tennis highlights: https://www.youtube.com/tennistv?sub_... Watch official ATP tennis streams from every tournament: http://tnn.is/YouTube Tennis TV is the OFFICIAL live streaming service of the ATP Tour. Tennis TV features live streaming and video on demand of ATP tennis matches in full on PC, Mac, mobile & tablet apps on iOS & Android. Download the app to stream on your device: http://tnn.is/YouTube Plus Tennis TV is also available to stream tennis on your TV on Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, Xbox One as well as AirPlay and Chromecast. Get help on Tennis TV with our virtual assistant: https://tnn.is/help-youtube Buy Tennis TV merchandise in our store: https://tnn.is/store-youtube Watch the ATP Tour via your local TV broadcaster: https://go.watchtenn.is/atp?p=yt&sour... To enquire about licensing ATP Tour footage contact IMG Replay: http://imgreplay.com/client/atp_media #tennis #tennistv #sports
YouTube
