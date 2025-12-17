Медия без
ITF короняса Иван Иванов за световен шампион по тенис

17-годишният варненец е №1 при юношите и е в компанията на Яник Синер и Арина Сабаленка

Днес, 17:15
Иван Иванов (долу вдясно) е в компанията на Яник Синер като световен шампион на ITF
ITF
Международната федерация по тенис (ITF) обяви Иван Иванов за световен шампион за юноши за 2025 г. Така 17-годишният варненец се превърна в първия български тенисист, коронясан официално с титлата.

Освен Иванов федерацията обяви и останалите световни шампиони. При мъжете това е Яник Синер (Ит), а при жените - Арина Сабаленка (Блрс).

В основанията за присъждането на световната титла на българина от ITF изтъкват:

"Иванов спечели титлите на сингъл при юношите, както на "Уимбълдън", така и на US Open, превръщайки се в първия играч, спечелил повече от 1 титла от Големия шлем в един сезон след Ценг Чун-Хсин през 2018 г. Той стана едва вторият български играч, спечелил титла от Шлема при юношите след Григор Димитров, който спечели на "Уимбълдън" и US Open през 2008 г.

Освен това Иванов спечели титлата и на J300 Beaulieu-sur-Mer (Фр) и завърши втори на J500 Milan (Ит). Той спечели първата си професионална титла на ITF World Tennis Tour през май и дебютира за Купа Дейвис при победата на България над Финландия през септември."

„Поздравления за всички световни шампиони на ITF за 2025 г. - заяви президентът на ITF Дейвид Хагърти. - 11-те тенисисти, които награждаваме днес, се насладиха на страхотни сезони и сме уверени, че ще продължат да блестят през 2026 г. Пожелаваме на тях и на всички играчи спокоен извънсезонен период и късмет през следващата година.“

Ето всички световни шампиони на ITF за 2025 г:

Мъже - Яник Синер (Ит);

Жени - Арина Сабаленка (Блрс);

Двойки (жени) - Сара Ерани и Джасмин Паолини (Ит);

Двойки (мъже) - Марсел Гранойерс (Исп) и Орасио Себайос (Арж);

Юноши - Иван Иванов;

Девойки - Кристина Пеничкова (САЩ);

Мъже в инвалидни колички - Токито Ода (Яп);

Жени в инвалидни колички - Юи Камиджи (Яп);

Играчи с три увредени крайника - Нилс Винк (Нид).

