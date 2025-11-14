Медия без
Алкарас спечели битката със Синер за №1 в тениса

Испанецът ще завърши 2025 г. на върха, дори италианецът да спечели Финалите на АТР

Днес, 09:04
Карлос Алкарас ликува в зала "ИнАлпи Арена" в Торино след успеха над Лоренцо Музети, осигурил му позиция №1 в тениса до края на 2025 г.
ЕПА/БГНЕС
Карлос Алкарас е най-добрият тенисист в света през 2025 г. Испанецът спечели надпреварата с големия си италиански съперник Яник Синер и ще завърши сезона като №1 в ранглистата на професионалната асоциация (АТР).

22-годишният Алкарас си гарантира първото място с трета поредна победа в груповата фаза на заключителния турнир на осемте най-добри през годината - Финалите на АТР в Торино. Карлитос се наложи с 6:4, 6:1 над представителя на домакините от Италия Лоренцо Музети и приключи убедително на първа позиция в група "Джими Конърс".

"Това означава много за мен, за да съм честен. Номер едно в края на годината винаги е цел - сподели Алкарас. - В началото на сезона виждах върха доста, доста далеч, при положение че Яник печелеше почти всеки турнир, в който играе. Но в средата на годината първото място вече ми изглеждаше постижимо. Играх страхотен тенис в много поредни турнири, за да бъда близо до Яник. След това в последните три-четири турнира се изправих и лице в лице с него за тази позиция и най-накрая я спечелих. За мен това означава всичко."

Испанският феномен, който през 2022 г. стана най-младият годишен №1 в историята, сега се превърна в едва втория активен тенисист, приключвал сезона на върха повече от веднъж. Другият е Новак Джокович, завършвал на първото място рекордните осем пъти (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023).

На 1/2-финалите в Торино Карлос Алкарас очаква втория от група "Бьорн Борг", който ще стане известен след последните мачове в нея днес. В директна битка за второто място от 21:30 ч. българско време ще влязат Александър Зверев и Феликс Оже-Алиасим.

Сигурен победител в този поток е Яник Синер, който във Финалната четворка ще се изправи срещу Алекс де Минор, завършил втори в група "Джими Конърс". Италианецът, който през 2024 г. финишира под №1 в световната ранглиста, имаше шанс да повтори постижението си само ако отново триумфира във Финалите на АТР, но с условието Алкарас да не спечели групата си непобеден и след това да отпадне на 1/2-финалите.

