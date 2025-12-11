Медия без
Тенисът сключи най-скъпия договор в женския спорт

"Мерцедес" ще спонсорира WTA с половин милиард долара през следващото десетилетие

Днес, 07:00
През следващите 10 години "Мерцедес" ще бъде основен спонсор на WTA.
Професионалната верига на женския тенис (WTA) подписа най-скъпия спонсорски договор в историята на световния спорт при дамите. Асоциацията се споразумя с германския автомобилен производител "Мерцедес-Бенц" за партньорство, което ще осигури половин милиард долара за най-добрите тенисистки през следващото десетилетие.

По силата на контракта компанията от Щутгарт ще стане основен партньор на WTA и ще инвестира по $50 млн. всяка година от 2026-а до 2035-а. Досега най-доходоносната сделка в историята на женския спорт беше продажбата на ТВ правата за футболната (сокър) лига на САЩ (NWSL) на ESPN и CBS на стойност общо $240 млн. за 4 години (2024-2027).

Благодарение на новия договор WTA ще продължи изпълнението на ангажимента за равен награден фонд на събития, в които участват едновременно мъже и жени - това трябва да стане факт най-късно до 2027 г. А премиите на дамски турнири, които не са комбинирани, трябва да бъдат изравнени с тези в аналогичните категории при мъжете до 2033 г.

"Жените вече оставят своя отпечатък и сега сме едва в началото. Толкова е важно наградният фонд да бъде равен и това и изпраща наистина силно послание. Можете ли да си представите да сте дете днес и да разглеждате всички различни възможности?", коментира живата икона Били Джийн Кинг.

Именно легендарната американска тенисистка основа WTA през 1973 г. и беше неин първи президент. При сключването на сделката с "Мерцедес" Кинг с удовлетворение заяви, че "турът продължава да е лидер в женския спорт".

"Нашата мисия, когато основахме WTA, беше, че всяко момиче, родено на този свят, ако е достатъчно добро, ще има място да се състезава, да бъде уважавано и да се прехранва с тенис - коментира още Били Джийн. - Това е истинско партньорство и "Мерцедес" е в него в дългосрочен план. Да видим как марка като тази стои до нас изпраща послание, което отеква далеч отвъд тениса."

През последните четири години генерален спонсор на женския тенис беше компанията за медицински технологии "Холоджик". Американците наливаха по $20 млн. на сезон от 2022 до 2025 включително, като договорът им изтича на 31 декември. А този с "Мерцедес" влиза в сила от 1 януари 2026 г.

В периода от 1996 до 2008 г. германският автомобилен гигант спонсорираше мъжката тенис верига (АТР). Освен това емблематичната марка е официален спонсор на US Open - американския турнир от Големия шлем.

Новото партньорство е поредната значителна инвестиция в женския спорт. Приходите, генерирани в спорта при дамите  миналата година, надхвърлиха $1 млрд., а бизнес анализаторите прогнозират, че те ще достигнат $2,5 млрд. до 2030 г.

"Това е важно за женския спорт в световен мащаб - посочи председателката на WTA Валери Камило пред Би Би Си. - Развълнувани сме да предприемем това пътешествие с "Мерцедес".

