Федерер повлича крак за "Голямата тройка" към Залата на славата

Швейцарецът ще бъде въведен в пантеона на тениса през август 2026 г.

Днес, 11:01
Роджър Федерер ще бъде официално посрещнат в музея в Нюпорт, щата Роуд Айлънд, следващото лято.
Роджър Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса и ще стане първият от "Голямата тройка" на XXI век, удостоен с тази чест. 44-годишният швейцарец прекрати кариерата си през 2022 г., след като спечели 103 титли във веригата на АТР и се нареди втори във вечната класация зад американеца Джими Конърс (109).

Маестрото от Базел беше първият мъж, спечелил 20 трофея от Големия шлем. Това постижение впоследствие беше задминато от другите двама най-велики в историята - първо от Рафаел Надал (22), после и от Новак Джокович (24). Заедно с тях, Федерер е един от общо осем тенисисти, постигнали кариерен Шлем с всички четири "мейджър" отличия.

"Огромна чест е да бъда въведен в международната Зала на славата на тениса и да застана редом до толкова много от великите шампиони в играта - коментира Роджър. - През цялата си кариера винаги съм ценял историята на тениса и примера, даден от тези, които са играли преди мен. Да бъда признат по този начин от спорта и от моите колеги е дълбоко трогващо."

Най-новият член на Залата на славата ще бъде официално посрещнат в музея в Нюпорт, щата Роуд Айлънд, следващото лято. Церемонията по въвеждането на Роджър Федерер ще се проведе в уикенда на 27-29 август 2026 г.

В знаменитата си 24-годишна кариера (1998-2022) швейцарецът оглавяваше световната ранглиста общо 310 седмици, включително рекордните 237 последователни при първия си престой под №1 (2004-2008). Федерер има общо шест периода на върха в класацията на АТР, последният от които приключи на 24 юни 2018 г. - месец и половина преди 37-ия му рожден ден.

