Григор Димитров ще започне като непоставен Australian Open 2026

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров се надява да се включи в своя първи турнир от Големия шлем за 2026 г., след като е оставил зад себе си последните травми.

Трима български тенисисти ще участват на Australian Open 2026. Това стана ясно след обявяването на участниците в квалификациите при мъжете и при жените.

Възстановеният от продължително лечение на травми Григор Димитров ще се включи основната схема в мъжкия турнир, но като непоставен, тъй като е №44 в световната ранглиста. Това означава, че има голяма вероятност още в I кръг да се изправи срещу някой от 32-мата поставени. Първите срещи от основната фаза започват на 18 януари.

Първата ракета на България при жените Виктория Томова ще трябва да премине през квалификациите, за да опита да намери място в основната схема, тъй като е №133 в момента. Тя ще бъде сред поставените в пресявките, които започват от 12 януари.

Този път България ще има само един представител при подрастващите - Димитър Кисимов, който в момента е №44 в света при юношите, а в списъка за предстоящия турнир в Австралия е под №21. Това ще бъде дебют за 17-годишния тенисист в основна схема на турнир от Шлема. Иван Иванов и Александър Василев няма да са част от юношеския турнир, тъй като от 2026 г. минават да играят само при мъжете.

По същата причина - преминаване към по-горна възрастова група, Росица Денчева и Елизара Янева няма да участват при девойките на Australian Open 2026, тъй като ще играят изцяло в професионалния тенис.