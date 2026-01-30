Алкарас си уреди на куц крак среща с историята

Тенисист №1 в света Карлос Алкарас направи наглед невъзможното и се класира за първи път в кариерата си за финала в Откритото първенство на Австралия. 22-годишният испанец надделя над Александър Зверев с 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5 в епична над 5-часова драма на централния корт "Род Лейвър Арина" в Мелбърн.

Мисията на Алкарас изглеждаше невъзможна, защото в края на третия сет той получи травма в дясното бедро и доигра мача на куц крак. При 2-0 сета и 5:4 гейма в своя полза Карлитос за първи път поиска медицински таймаут. Намесата на физиотерапевта не донесе съществено облекчение за лидера в световната ранглиста и той започна да играе практически от място, почти без да движи краката си дори при изпълнение на сервис.

Логично, той загуби третия сет, отстъпи с тайбрек и в четвъртия, но в нито един момент не помисли за отказване. В решаващата пета част ситуацията за испанеца съвсем се влоши, защото германският му опонент най-сетне успя да пробие и уверено се запъти към пълния обрат.

28-годишният Зверев дори сервираше за мача при 5:4 в своя полза, но точно тогава преобразеният Алкарас осъществи рибрейк и възвърна не само физическите, но и емоционалните си сили. Водачът в схемата набързо взе подаването си в 11-я гейм и всички очакваха, че двубоят ще бъде решен със супер тайбрек до 10 точки.

Само че още в 12-ия гейм носителят на шест титли от Големия шлем довърши противника си. Разколебаният Саша имаше геймбол при 40:30, само че повече не успя да спечели точка - най-добрият в света затвори срещата още с първия си мачбол след 5:27 ч. брутална битка. Само петият сет продължи 80 минути.

"Вярвах през цялото време! - отвърна Карлитос по време на ТВ интервюто на корта, когато беше попитан как е спечелил мача. - Винаги казвам, че трябва да вярваш в себе си, независимо дали страдаш или през какво си преминал. Без значение какво е, трябва да вярваш в себе си през цялото време. Аз страдах в средата на третия сет. Физически това беше един от най-изискващите мачове, които съм играл в кратката си кариера. Бил съм в подобни ситуации и знаех какво трябва да направя. Трябваше да вложа сърцето си в мача. Мисля, че го направих и се борих до последната топка. Знаех, че ще имам своите шансове. Изключително горд съм от себе си и от начина, по който се борих и се върнах в петия сет."

Така по възможно най-инфарктния начин Карлос Алкарас стигна до последния мач на Australian Open и си уреди лична среща с историята. Ако спечели финала в неделя, испанецът ще стане най-младият тенисист с кариерен Голям шлем. Той вече притежава по две титли от другите три "мейджър" турнира - "Ролан Гарос" (2024, 2025), "Уимбълдън" (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Негов съперник в мача за трофея ще бъде победителят от втория 1/2-финал - между Яник Синер (Италия) и Новак Джокович (Сърбия).

BG ФУРОР НА АО 2026

Младият български тенис талант Димитър Кисимов стигна до финала AO 2026 в турнира на двойки при юношите до 18 г. В дебюта си в основната схема на турнир от Шлема 17-годишният българин и южноафриканският му партньор Конър Дойг победиха на 1/2-финалите британеца Марк Себан и руснака Кирил Филаретов с 6:3, 4:6 (10-6). В предишните си три мача Кисимов и Дойг не бяха загубили сет.

Димитър Кисимов се нарежда до малцината български тенисисти, играли финал в Големия шлем при подрастващите. Това ще бъде и трети пореден "мейджър" турнир с български представител на финал при юношите, след като през 2025 г. Иван Иванов спечели "Уимбълдън" и US Open, като в Ню Йорк негов съперник за титлата беше Александър Василев.

Сега противници на Кисимов и Дойг в спора за купата в Мелбърн ще бъдат участващите с "уайлд кард" представители на домакините Имерали Ибраими и Купър Коус. Двубоят ще се играе на "Маргарет Корт Арина" в събота.