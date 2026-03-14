Медведев сложи край на перфектния старт за тенисист №1

Руснакът елиминира Алкарас и ще спори със Синер за титлата от "Мастърс" в Индиън Уелс

Днес, 08:56
Даниил Медведев потупва приятелски Карлос Алкарас на мрежата на централния корт в Индиън Уелс, след като току-що е елиминирал испанеца от "Мастърс" в щата Калифорния.
Даниил Медведев потупва приятелски Карлос Алкарас на мрежата на централния корт в Индиън Уелс, след като току-що е елиминирал испанеца от "Мастърс" в щата Калифорния.

Перфектното начало на сезона за световния №1 в тениса Карлос Алкарас приключи на 17-ия мач. След 16 поредни победи през 2026 г. испанецът беше спрян от Даниил Медведев, който спечели 1/2-финала на "Мастърс" в Индиън Уелс с 6:3, 7:6 (3).

30-годишният руснак контролираше двубоя с агресивни удари и показа голяма част от играта, с която самият той някога оглави ранглистата. Медведев демонстрира убийствено хладнокръвие във II сет, когато първо изостана с пробив за 1:3, но реагира с моментален рибрейк, а после беше изправен пред два сетбола за испанеца на свой сервис в 10-ия гейм, като и двата пъти го принуди да сгреши.

"Изправяйки се срещу някого като Карлос, обикновено играеш много пъти и губиш много пъти - коментира Даниил. - Той е невероятен тенисист с невероятни удари, защита, атака, ретур, всичко. Така че трябва да си в най-добрата си форма. Във втория сет се държах, доколкото можех. Но определено играя страхотен тенис в момента. Суперщастлив съм, че победих някого толкова силен като него."

За Медведев това беше едва трета победа от общо 9 изиграни мача срещу Алкарас в професионалния тур и първа след четири поредни загуби. С успеха московчанинът взе и своеобразен реванш от ибериеца за двете поражения на финала в Индиън Уелс през 2023 и 2024 г.

През 2026 г. руснакът ще опита да спечели първата си титла в пустинята на Калифорния срещу другия най-силен тенисист на новото време - Яник Синер. Италианецът преодоля 1/2-финалите с 6:2, 6:4 срещу Александър Зверев и все още няма загубен сет в турнира. Той също никога досега не е печелил трофея в Рая на тениса, като това ще е и дебютът му в последния мач там.

Финалът на първия за годината "Мастърс" е тази вечер от 23:00 ч. българско време и ще бъде излъчван пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

Индиън Уелс, Даниил Медведев, Карлос Алкарас, Яник Синер, Александър Зверев

