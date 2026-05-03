Синер извоюва историческа титла в Мадрид

Яник Синер спечели титлата на турнира от сериите "Мастърс" в Мадрид и записа името си на още една страница в историята на тениса. Световният №1 от Италия стана първият играч, триумфирал някога на пет поредни надпревари от категория "АТР 1000" на професионалната асоциация.

На финала в испанската столица днес 24-годишният Синер разгроми Александър Зверев с 6:1, 6:2 за по-малко от час. Германецът изглеждаше примирен още от първата точка и в крайна сметка допусна девето поредно поражение в съперничеството с италианеца.

Лидерът в световната ранглиста пласира двойно повече печеливши удари (19:9) - включително четири пъти повече асове (8:2), и направи тройно по-малко непредизвикани грешки (5:15) - при равен брой двойни (1:1). Яник спечели изумителните 93% от точките на първия си сервис (28 от 30) и беше безгрешен при шансовете за пробив (4 от 4), докато Саша не стигна до нито един брейкбол.

"Започнах много силно мача и пробих още в началото. Днес Саша беше далеч от обичайното си ниво, затова се опитах да се възползвам от момента и да го поставя под възможно най-голямо напрежение. Много съм доволен от представянето си както днес, така и в турнира като цяло", коментира Синер, за когото това е първи трофей от испанския "Мастърс".

Серията на италианеца във втората най-престижна верига след Големия шлем започна в Париж миналия ноември, след което той триумфира в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид през настоящия сезон.

"Това постижение е резултат от много работа и саможертви. Разбира се, означава много за мен, но в същото време не си правя илюзии и ми е ясно, че няма да мога вечно да поддържам това ниво и в определен момент резултатите ми ще се влошат - анализира Синер. - В момента обаче се радвам, че всичко се получава. Влагам се на 100% във всяка тренировка, показвам необходимата дисциплина и винаги е хубаво да виждаш, че трудът ти се отплаща. Освен това имам чудесен екип, което винаги е много важно."

Италианецът вече притежава осем от деветте трофея "Мастърс", като единственият му липсващ е този от Рим. Надпреварата на домашна сцена започва през следващата седмица и ако я спечели, Синер ще да стане едва вторият играч в историята след Новак Джокович с кариерен "Златен Мастърс". Сърбинът е печелил всеки турнир "АТР 1000" по два пъти.