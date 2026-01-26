Медия без
След 18 г. българският тенис има нов президент

Иван Тиков наследи Стефан Цветков начело на федерацията

Днес, 13:56
БФТенис
Стефан Цветков (вляво) предаде управлението на БФТ в ръцете на Иван Тиков (вдясно).

Иван Тиков е новият президент на българската федерация по тенис (БФТ). Досегашният член на Управителния съвет беше избран единодушно на днешното редовно отчетно-изборно общо събрание в Русе. В събранието участваха 23 клуба с право на 45 гласа.

Новият президент наследява на поста Стефан Цветков, който се оттегли след 22 г. в ръководството и 18 г. начело на БФТ. Той остава почетен президент на федерацията и член на УС.

"Направихме исторически неща и успехи, но големите предизвикателства продължават - посочи Цветков. - Ще продължим да работим заедно. Животът е показал, че няма вечни хора и всеки трябва да усети момента за промяна. Имам много сериозни ангажименти към международни проекти, но ще продължа да помагам с всичко за просперитета на българския тенис."

Тиков изказа благодарност за свършената работа през последните две десетилетия.

"Бих искал да благодаря на г-н Цветков за личната покана и доверието, което ми гласува. Вие давате пример за приемственост и надграждане. Вашият принос и отдаденост към федерацията е огромен и далеч не е приключил. Ще работя в посока надграждане и развитие на детско-юношеската школа. Разчитам на всеки един от вас", обърна се към делегатите Тиков.

37-годишният бизнесмен от Пещера влезе в ръководството на БФТ миналия юли като член на УС. Тиков е управител на гранд-хотел "Хебър" и има активно участие във фармацевтичния и транспортния бизнес.

На днешното събрание бяха направени и четири промени в Управителния съвет. Новите лица са Иван Горанов, д-р Карен Джамбазов, Иван Добрев и Калин Кънчев. Местата си в УС освободиха Слави Цингов, Милко Милев, Николай Борисов и Марк Хаджижеков.

 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ

На събранието беше гласувано България да кандидатства за домакинство на общото събрание на конгреса на Европейската тенис федерация (Tennis Europe) през 2027 г. Също така беше гласувано да бъде организирана серия от събития за отбелязване на 130 години от началото на тениса в България.

Легендата на румънския тенис Илие Настасе беше избран за посланик на БФТ.

Общото събрание потвърди предходните си решения за администриране, организиране и развитие на падела и пикълбола под юрисдикцията на БФТ и единодушно взе решение за кандидатстване за спортен лиценз за падел и пикълбол пред спортното министерство (ММС), които да бъдат лицензирани към тенис федерацията.

Бяха приети годишният финансов отчет, отчетът за дейността и проектът за бюджет за 2026 г.

