Полша спечели първа "Юнайтед къп" от трети опит

"Дружина полска" пречупи тима на Швейцария във финала на отборния тенис турнир

Днес, 16:15
Полските тенисисти позират с "Юнайтед къп" на корта в Сидни.
ЕПА/БГНЕС
Полските тенисисти позират с "Юнайтед къп" на корта в Сидни.

Полша е новият шампион в тенис турнира за смесени отбори "Юнайтед къп". При третото си поредно участие във финала на надпреварата в Австралия "дружина полска" извоюва първия си трофей, надделявайки над тима на Швейцария с 2-1 победи. В предишните две издания поляците отстъпиха пред Германия с 1-2 през 2024 г. и пред САЩ с 0-2 през 2025 г.

Този сезон съставът на Полша осъществи обрат в битката за купата в Сидни. В откриващия сингъл при дамите Белинда Бенчич даде преднина на швейцарците, побеждавайки световната №2 Ига Швьонтек с 3:6, 6:0, 6:3.

След това обаче Хуберт Хуркач изравни общия резултат с успех над ветерана Стан Вавринка с 6:3, 3:6, 6:3 и така срещата на смесени двойки се оказа с решаващ характер. В нея Катажина Кава и Ян Желински се наложиха над Белинда Бенчич и Якуб Паул с 6:4, 6:3, подпечатвайки шампионската титла на поляците.

Така Полша се превърна в третата различна държава, печелила "Юнайтед къп" в 4-годишната история на турнира. Единствената страна с повече от едно отличие остават САЩ, които освен през миналата година спечелиха надпреварата и в дебютния ѝ сезон през 2023 г.

