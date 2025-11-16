Синер защити титлата си във Финалите на АТР

Яник Синер е новият стар шампион в заключителния тенис турнир на мъжката професионална асоциация - Финалите на АТР в Торино. Италианецът зарадва възторжената публика в зала "Иналпи Арена" с двусетова победа над най-големия си съперник Карлос Алкарас - 7:6 (4), 7:5.
Световният №1 от Испания и световният №2 от Италия доминираха през 2025 г., печелейки общо 13 титли, включително всичките четири турнира от Големия шлем, и нямаше по-логичен завършек на сезона от директен дуел помежду им. Той обаче беше помрачен от контузия на Алкарас в дясното бедро, която не му позволи да се противопостави по-качествено.
Синер беше изправен пред най-голямото си предизвикателство при 5:6 гейма в първата част, когато на собствен сервис трябваше да отразява сетбол. Във втория сет пък Алкарас поведе с пробив и поддържаше разлика от два гейма до 3:1. Италианецът изравни с брейк в шестия гейм и осъществи още един пробив в 12-ия, слагайки край на спора след 2:15 ч. игра.
С втората си титла в Торино Яник Синер се присъедини към компанията на легендите Джон Макенроу и Борис Бекер, които досега бяха единствените мъже, вдигали повече от един трофей от финалния "Мастърс" на родна земя. Американецът го прави три пъти в Ню Йорк (1978, 1983, 1984), а германецът - два пъти във Франкфурт (1992, 1995).
Освен това италианецът удължи изключителната си серия от победи на закрито до 31 мача. Последната загуба на Синер в зала беше преди 24 месеца - срещу Новак Джокович в мача за трофея от Финалите на АТР в Торино през 2023 г. Оттогава той стана шампион в Ротердам, Торино (два пъти), Виена и Париж и изигра централна роля в двата триумфа на Италия за Купа "Дейвис".
Заедно с купата тази вечер Яник Синер получи и рекорден чек за $5 071 000 - най-високата премия в историята на турнира.
SUBSCRIBE to our channel for the best ATP tennis videos and tennis highlights: https://www.youtube.com/tennistv?sub_...
Watch official ATP tennis streams from every tournament: http://tnn.is/YouTube
Tennis TV is the OFFICIAL live streaming service of the ATP Tour.
Tennis TV features live streaming and video on demand of ATP tennis matches in full on PC, Mac, mobile & tablet apps on iOS & Android. Download the app to stream on your device: http://tnn.is/YouTube
Plus Tennis TV is also available to stream tennis on your TV on Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, Xbox One as well as AirPlay and Chromecast.
Get help on Tennis TV with our virtual assistant: https://tnn.is/help-youtube
Buy Tennis TV merchandise in our store: https://tnn.is/store-youtube
Watch the ATP Tour via your local TV broadcaster: https://go.watchtenn.is/atp?p=yt&sour...
To enquire about licensing ATP Tour footage contact IMG Replay: http://imgreplay.com/client/atp_media
#tennis #tennistv #sports
SUBSCRIBE to our channel for the best ATP tennis videos and tennis highlights: https://www.youtube.com/tennistv?sub_...
Watch official ATP tennis streams from every tournament: http://tnn.is/YouTube
Tennis TV is the OFFICIAL live streaming service of the ATP Tour.
Tennis TV features live streaming and video on demand of ATP tennis matches in full on PC, Mac, mobile & tablet apps on iOS & Android. Download the app to stream on your device: http://tnn.is/YouTube
Plus Tennis TV is also available to stream tennis on your TV on Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, Xbox One as well as AirPlay and Chromecast.
Get help on Tennis TV with our virtual assistant: https://tnn.is/help-youtube
Buy Tennis TV merchandise in our store: https://tnn.is/store-youtube
Watch the ATP Tour via your local TV broadcaster: https://go.watchtenn.is/atp?p=yt&sour...
To enquire about licensing ATP Tour footage contact IMG Replay: http://imgreplay.com/client/atp_media
#tennis #tennistv #sports