Синер защити титлата си във Финалите на АТР

Контузия попречи на Алкарас да се противопостави повече на италианеца в Торино

16 Ноем. 2025
Яник Синер е вдигнал шампионския трофей от Финалите на АТР след втория си пореден триумф в Торино.
Яник Синер е новият стар шампион в заключителния тенис турнир на мъжката професионална асоциация - Финалите на АТР в Торино. Италианецът зарадва възторжената публика в зала "Иналпи Арена" с двусетова победа над най-големия си съперник Карлос Алкарас - 7:6 (4), 7:5.

Световният №1 от Испания и световният №2 от Италия доминираха през 2025 г., печелейки общо 13 титли, включително всичките четири турнира от Големия шлем, и нямаше по-логичен завършек на сезона от директен дуел помежду им. Той обаче беше помрачен от контузия на Алкарас в дясното бедро, която не му позволи да се противопостави по-качествено.

Синер беше изправен пред най-голямото си предизвикателство при 5:6 гейма в първата част, когато на собствен сервис трябваше да отразява сетбол. Във втория сет пък Алкарас поведе с пробив и поддържаше разлика от два гейма до 3:1. Италианецът изравни с брейк в шестия гейм и осъществи още един пробив в 12-ия, слагайки край на спора след 2:15 ч. игра.

С втората си титла в Торино Яник Синер се присъедини към компанията на легендите Джон Макенроу и Борис Бекер, които досега бяха единствените мъже, вдигали повече от един трофей от финалния "Мастърс" на родна земя. Американецът го прави три пъти в Ню Йорк (1978, 1983, 1984), а германецът - два пъти във Франкфурт (1992, 1995).

Освен това италианецът удължи изключителната си серия от победи на закрито до 31 мача. Последната загуба на Синер в зала беше преди 24 месеца - срещу Новак Джокович в мача за трофея от Финалите на АТР в Торино през 2023 г. Оттогава той стана шампион в Ротердам, Торино (два пъти), Виена и Париж и изигра централна роля в двата триумфа на Италия за Купа "Дейвис".

Заедно с купата тази вечер Яник Синер получи и рекорден чек за $5 071 000 - най-високата премия в историята на турнира.

Sinner Vs Alcaraz Final Highlights 🏆 | Nitto ATP Finals 2025
тенис, Финали на АТР, Яник Синер, Карлос Алкарас

