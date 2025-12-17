Карлос Алкарас сензационно се раздели с треньора си

Светът на тениса бе шокиран от сензационната новина, че лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро.

Последният започна работа с Карлитос, когото още бе неизвестен юноша, за да го изведе на върха. В момента 22-годишният Алкарас е едно от най-разпознаваемите имена в тениса, има общо 6 титли от Големия шлем и 8 от сериите "Мастърс". Само през тази година той спечели 8 купи, сред които тези от "Ролан Гарос" и US Open и успя да измести от №1 в световната ранглиста Яник Синер.

Заради работата си с Алкарас пък Фереро и друг член от треньорския екип - Самуел Лопес, присъединил се в началото на годината, спечелиха наградата за Треньор на годината.

Нито тенисистът, нито Фереро обаче изясниха причината за внезапната раздяла.

Карлос Алкарас пусна емоционален пост в социалните мрежи:

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.



Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 17 декември 2025 г.

"Много ми е трудно да напиша това… След повече от 7 години заедно, с Хуанки решихме да сложим край на времето си заедно като треньор и играч. Благодаря ти, че превърна детските ми мечти в реалност. Започнахме това пътешествие, когато бях още дете, и през цялото това време ти ме придружаваше в едно невероятно приключение, както на корта, така и извън него. И аз искрено се наслаждавах на всяка стъпка от него с теб. Стигнахме върха и чувствам, че ако спортните ни пътища трябва да се разделят, това трябва да е оттам горе. От мястото, към което винаги сме работили и винаги сме се стремели да достигнем - пише Алкарас. - Ти ми помогна да израсна като спортист, но преди всичко като личност. И нещо, което ценя изключително много: Наслаждавах се на процеса. Това е, което ще взема със себе си, пътуването, което споделихме. Сега е време за промяна и за двама ни, нови приключения и нови проекти [...]. Искрено ти желая най-доброто във всичко, което ти се изпречи на пътя. Утешава ме знанието, че дадохме всичко от себе си, че си предложихме всичко. Благодаря ти за всичко, Хуанки! ❤️"

Фереро също излезе с публикация в социалните мрежи, в която намеква, че е искал да продължи да работи с Алкарас, но така и не назовава причината за раздялата.

"Днес е труден ден. Един от онези, в които е трудно да се намерят правилните думи. Сбогуването никога не е лесно, особено когато зад гърба ни стоят толкова много споделени преживявания. Работихме усилено, израснахме заедно и споделихме незабравими моменти. Искам да ти благодаря за времето, доверието, ученето и най-вече за хората, които ме обграждаха през цялото това пътуване. Взимам със себе си смеха, преодоляните предизвикателства, разговорите, подкрепата в трудни моменти и удовлетворението, че бях част от нещо наистина уникално - споделя Фереро. - Днес една много важна глава от живота ми приключва. Затварям я с носталгия, но и с гордост и вълнение за това, което може да предстои. Знам, че всичко, което съм преживял, ме е подготвило да бъда по-добър. Благодаря ти, Карлос, за доверието, усилията и за това, че начинът ти на игра ме кара да се чувствам толкова специален. Пожелавам ти всичко най-добро, както професионално, така и лично [...] Жалко, че не можех да продължа. Убеден съм, че хубавите спомени и добрите хора винаги намират начин да се пресекат отново."