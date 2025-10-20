Медия без
Италия ще брани Купа "Дейвис" без Яник Синер

Карлос Алкарас ще играе за Испания във финалите на световното отборно първенство по тенис

Днес, 20:02
Яник Синер беше с основна заслуга за това "скуадра адзура" да триумфира с Купа "Дейвис" за втори пореден сезон през 2024 г.
Яник Синер няма да играе за националния отбор на Италия във Финалите за Купа "Дейвис", обявиха от местната тенис федерация. Световният №2, който беше с основна заслуга за това "скуадра адзура" да триумфира за втори пореден сезон през 2024 г., ще си вземе почивка за тазгодишния домашен турнир в Болоня от 18 до 23 ноември.

В негово отсъствие капитанът на италианците Филипо Воландри ще разчита на Лоренцо Музети, Флавио Коболи, Матео Беретини и специалистите на двойки Симоне Болели и Андреа Вавасори.

За разлика от Синер, водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще бъде в състава на Испания в опит да донесе първа титла на страната си в от световното отборно първенство по тенис за мъже от 2019 г. насам. Той ще бъде в състава на капитана Давид Ферер заедно с Жауме Мунар, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс.

Изненадващо селекционерът на испанците повика само четирима тенисисти. Най-голямо недоумение буди отсъствието на световния №18 Алехандро Давидович Фокина, който не е играл за тима от септември 2023 г. В списъка не фигурира и Пабло Кареньо Буста, който беше водещата фигура при драматично спечелената квалификация срещу Дания в Марбея.

На 1/4-финалите от Финалите за Купа "Дейвис" Италия ще играе с Австрия в горната половина на схемата, а Испания ще се изправи срещу Чехия в долната. Другите две двойки противопоставят Франция - Белгия (в горната) и Германия - Аржентина (в долната).

