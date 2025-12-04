Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Колодрума" в Пловдив посреща Купа "Дейвис"

В тази зала ще е историческият мач между България и Белгия, обяви кметът на града

Днес, 13:55
Зала "Колодрума" ще бъде трансформирана в тенис корт за мача между България и Белгия.
KolodrumPlovdiv.com
Зала "Колодрума" ще бъде трансформирана в тенис корт за мача между България и Белгия.

Пловдив ще бъде домакин на мача между България и Белгия за Купа "Дейвис" идния февруари. Това съобщи лично кметът на града Костадин Димитров, разкривайки и локацията, на която ще се проведе тенис двубоят от квалификациите за най-високото ниво на световното отборно първенство за мъже - Финалите през 2026 г.

"Датите между 4 и 7 февруари в "Колодрума" ще имаме възможност да провеждаме срещите. Надявам се тогава да напълним залата и да подкрепяме българския отбор", заяви на медийно събитие днес предиобед Димитров, цитиран от БТА.

Тенисистите ни стигнаха до историческия мач с белгийците, извоювайки успех също на пловдивска територия. През септември избраниците на капитана Валентин Димов надделяха в Световна група I над тима на Финландия с 3-2 победи на клей кортовете в ТК "Локомотив" и за първи път стигнаха на прага на най-горния ешелон в глобалния турнир.

По регламента на международната федерация (ITF) мачовете от квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" трябва да се изиграят в периода от 6 до 8 февруари. От думите на кмета Димитров стана ясно, че българското домакинство ще бъде на 6-и и 7-и, а предшестващите задължителни пресконференции и теглене на жребий ще се състоят на 4-ти и 5-и.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Купа Дейвис

Още новини по темата

Италия затвърди доминацията си в световния тенис
23 Ноем. 2025

България ще играе с Белгия исторически мач за Купа "Дейвис"
23 Ноем. 2025

Италия ще брани Купа "Дейвис" без Яник Синер
20 Окт. 2025

Тенис величия са сред потенциалните ни съперници за Купа "Дейвис"
17 Септ. 2025

Тийнейджър донесе историческа победа на България за Купа "Дейвис"
14 Септ. 2025

Разменени победи запазиха тенис интригата в Пловдив
13 Септ. 2025

Дебютант открива мача за Купа "Дейвис"
12 Септ. 2025

Тенисистите вярват в победата над Финландия
11 Септ. 2025

Българският шампион от US Open: Бих взел психиката на Джокович
10 Септ. 2025

Александър Василев дебютира в състава на България за Купа "Дейвис"
03 Септ. 2025

България посреща Финландия за Купа "Дейвис" на клей в Пловдив
01 Юли 2025

Тенисистите посрещат Финландия в Световна група I за Купа "Дейвис"
06 Март 2025

Пет бивши шампиона са сред потенциалните ни съперници за Купа "Дейвис"
03 Февр. 2025

Жокер върна България в Световна група I за Купа "Дейвис"
01 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д