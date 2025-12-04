"Колодрума" в Пловдив посреща Купа "Дейвис"

KolodrumPlovdiv.com Зала "Колодрума" ще бъде трансформирана в тенис корт за мача между България и Белгия.

Пловдив ще бъде домакин на мача между България и Белгия за Купа "Дейвис" идния февруари. Това съобщи лично кметът на града Костадин Димитров, разкривайки и локацията, на която ще се проведе тенис двубоят от квалификациите за най-високото ниво на световното отборно първенство за мъже - Финалите през 2026 г.

"Датите между 4 и 7 февруари в "Колодрума" ще имаме възможност да провеждаме срещите. Надявам се тогава да напълним залата и да подкрепяме българския отбор", заяви на медийно събитие днес предиобед Димитров, цитиран от БТА.

Тенисистите ни стигнаха до историческия мач с белгийците, извоювайки успех също на пловдивска територия. През септември избраниците на капитана Валентин Димов надделяха в Световна група I над тима на Финландия с 3-2 победи на клей кортовете в ТК "Локомотив" и за първи път стигнаха на прага на най-горния ешелон в глобалния турнир.

По регламента на международната федерация (ITF) мачовете от квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" трябва да се изиграят в периода от 6 до 8 февруари. От думите на кмета Димитров стана ясно, че българското домакинство ще бъде на 6-и и 7-и, а предшестващите задължителни пресконференции и теглене на жребий ще се състоят на 4-ти и 5-и.