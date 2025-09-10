Българският шампион от US Open: Бих взел психиката на Джокович

Рекордьорът с 24 титли от Големия шлем Новак Джокович е идолът на българския тенис талант Иван Иванов. 16-годишният варненец призна това при завръщането си в България след триумфа на юношеския US Open в края на миналата седмица.

"Характерът на Джокович наподобява на моя и взимам от него тези неща, които споменава за спокойствието, как трябва да преодоляваш напрежението. Всички тези неща, които той ги е преминал, се опитвам да ги попия по един или друг начин и да се опитам да ги направя по неговия начин и затова бих могъл да кажа, че той ми е идолът засега. Бих взел със сигурност психиката на Новак Джокович. Той все пак е на 38-39 години и продължава да прави полуфинали в четирите Шлема. Но все пак сега бързината на Алкарас, ударите на Синер - те са на друго ниво и сега може би побеждават Новак, но не и заради неговата психика", сподели Иван на летище "Васил Левски" в София след кацането тази нощ.

Иванов се прибра в България, за да подсили националния отбор за Купа "Дейвис" в мача срещу Финландия от Световна група I на глобалния турнир. Тимът ни ще е домакин на срещата на клей кортовете в пловдивския ТК "Локомотив" през уикенда (13-14 септември). В състава е и другият български финалист в Откритото първенство на САЩ - Александър Василев.

"Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи - посочи Иван. - Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат. Да сме заедно със Сашо сега е красотата на този спорт. Както може да сме съперници на финал на US Open, два дни по-късно може да спим в една и съща стая и да играем за един и същи отбор. Така се задържат приятелства, така се правят и нови. Наистина се надявам да помогна и аз, и той на българския отбор. Преди няколко дни играхме финал на твърди кортове, сега трябва да превключим на клей, което е съвсем различно. Мисля, че това е в наша полза, тъй като финландците са известни с големия си сервис. Така че мисля, че това е постижимо за нас и се надявам максимално да се насладим на това събитие."

Шампионът от "Уимбълдън" и US Open при юношите пристигна в София от Майорка. Иванов живее и тренира в академията на Рафаел Надал и сега посочи именно този факт като един от основните фактори за успехите си:

"Все пак аз тренирам в академията от четири години и съм далеч от близките ми, далеч съм от всякакви забавления. Това е нещо, което помага - дисциплината, фокусът, трудолюбието. Излизам всеки път на корта и давам своите сто процента. Това е една от тайните, които те правят по-добър."

Тийнейджърът разказа и кои са най-важните за него хора, поздравили го след титлата в Ню Йорк:

"Димитър Бербатов - получих също неговата подкрепа. На много други български, а и на международни звезди. Това е нещо много позитивно - да видиш, че развитието ти се отплаща по един или друг начин. Това е нещо, което те мотивира и те кара да продължаваш напред. Григор Димитров ми пожела да продължавам напред. Каза ми, че това е втората титла за мен, но все пак това е при юношите и трябва да продължавам напред и да продължавам да се развивам по същия път, за да постигна по-големи резултати. И Рафа беше близо до това изказване. Те знаят, те са минали по този път, по който аз вървя, и той ми каза, че трябва да стоя земен. Това е наистина голямо постижение както за мен, така и за България - двама български финалисти. Той ми пожела да продължавам по същия път и да надграждам нивото си - винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта си."

През 2026 г. Иван Иванов ще направи своя преход към професионалната верига на АТР. В аванс той сподели:

"Сега минавам към мъжкия тенис, който е най-голямата стъпка в тениса и най-трудната, за което първо трябва да тренирам и да надградя нивото си, след което мога да мисля и за същите резултати, които направих и при юношите. Но преди това имаме много работа и усилия на корта, преди да получим "уайлд кард" и покани за големи турнири."