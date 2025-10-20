Бивш ВиК шеф обвини водомерите за огромните загуби

Бившият шеф на "Софийска вода" Иван Иванов обвини водомерите за огромните загуби, които отчитат някои водоснабдителни дружества. Според него проблемът е в липсата и в (не)изправността на измервателните уреди. Инж. Иванов се позова на доклад за ВиК сектора, който Комисията за енергийно и водно регулиране публикува преди дни.

"Голяма част от загубите се държат на липсата или неточното измерване – има клиенти без водомери или самите водомери не мерят. Всичко това е описано в доклада на КЕВР, вкл. има и заключение, че ВиК операторите масово не могат да се грижат за изправността на водомерите си, коментира пред БНТ експертът, който в момента е начело на Асоциацията по водите.

Рекордьори по загуби на вода са предприятията в Перник и Шумен - с по 83%. В същото време в Перник има много инвестиции в мрежата. Иванов си обяснява този парадокс с водомерите и измерването.

В същото време водният спец призна, че ВиК мрежата в страната като цяло е в лошо състояние и зад това се крият куп проблеми от всякакво естество:

Над 60% от водопроводите в България трябва да се подменят, защото са азбесто-етернитни. При аварии идва въпросът какво е майсторството на ремонтните екипи да изолират аварията, тъй като има опасност при авария на друго място. Може да се направи "заскобяване" на аварията, но тук идват бюрократични пречки и повечето ВиК оператори не смеят заради тях", посочи инж. Иванов.

Отделна тема е качеството на ВиК услугите, като все по-често възникват проблеми със замърсяване на водата с нитрати заради селскостопанска дейност. Като цяло обаче чешмяната вода в България е добра, става за консумация директно, но има и по-малки населени места, където трябва да се внимава, посъветва експертът.