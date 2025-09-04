Двама българи са 1/2-финалисти на US Open

Двамата най-обещаващи тенис таланти на България - Александър Василев и Иван Иванов, се класираха за 1/2-финалите в юношеския турнир на Откритото първенство на САЩ. Това е втора поредна надпревара от Големия шлем, в която нашите тийнейджъри стигнаха едновременно до Топ 4 при 18-годишните момчета, след като на "Уимбълдън" Иванов спечели титлата, а Василев отпадна на предпоследното стъпало.

Тази вечер първи 1/4-финалната фаза преодоля Василев, който надделя с 6:3, 7:5 над представителя на домакините Андрю Джонсън. Братовчедът на Григор Димитров пропусна четири мачбола, но въпреки това запази хладнокръвие и стигна до крайния успех след 1:36 ч. игра на корт №12 в Ню Йорк.

Около два часа по-късно Иванов пречупи стария си познайник Макс Шьонхаус от Германия с 6:4, 0:6, 7:6 (10-3) за 2:04 ч. на корт №7. По-рано през сезона Иван загуби от този съперник на 1/2-финала на "Ролан Гарос", а след това го елиминира на същата фаза на "Уимбълдън" на път към трофея в Лондон.

Сега двамата ни тенисисти са в различните половини на схемата и може да се срещнат единствено във финала. В спора за място в последния мач 18-годишният Александър Василев ще спори с бразилеца Луис Гуто Мигел, а 16-годишният Иван Иванов ще се изправи срещу казахстанеца Зангар Нурлангули.