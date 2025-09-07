Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сабаленка наруши 11-годишна пауза на US Open

Тенисистка №1 в света стана първата, защитила титлата в Ню Йорк, след Серена Уилямс

Днес, 08:30
Щастливата Арина Сабаленка вдига шампионската купа пред 24 000 зрители на централния корт "Артър Аш".
ЕПА/БГНЕС
Щастливата Арина Сабаленка вдига шампионската купа пред 24 000 зрители на централния корт "Артър Аш".

За първи път от над десетилетие тенисистка успя да защити титлата си от Откритото първенство на САЩ. Стори го настоящата №1 в света Арина Сабаленка, която на финала в Ню Йорк тази нощ срази представителката на домакините Аманда Анисимова с 6:3, 7:6 (3) и дублира трофея си от 2024 г.

Последната шампионка на US Open, повторила успеха си, беше легендата Серена Уилямс, спечелила три поредни финала през 2012, 2013 и 2014 г. Оттогава само Наоми Осака беше успявала да триумфира повече от веднъж в последния за годината турнир от Големия шлем, но не в последователни сезони (2018, 2020).

27-годишната Сабаленка беше на път да изпусне контрол върху мача в самия му край, когато допусна пробив, сервирайки за титлата при 5:4 гейма във втория сет. Все пак беларускинята успя се стабилизира психически и беше безпощадна в тайбрека, печелейки общо четвъртия си "мейджър" трофей.

Другите ѝ две отличия от най-престижната верига са на Australian Open (2023, 2024), утвърждавайки я като най-добрата в последните години на твърд корт. От началото на 2025 г. обаче тя беше загубила финалите на АО и "Ролан Гарос" и 1/2-финала на "Уимбълдън" - по ирония на съдбата срещу Анисимова.

"Мисля, че заради финалите по-рано този сезон, този се усещаше различно - сподели новата стара шампионка. - Знаех, че заради упоритата работа, която вложихме, заслужавам да имам титла от Големия шлем този сезон. Така че, да, след последната точка наистина беше много емоционално, защото за мен означава много да защитя тази титла и да покажа такъв страхотен тенис на корта. А също и да се боря и да мога да се справя с трудните моменти по начина, по който го направих на този финал. В момента съм супер горда от себе си."

24-годишната Анисимова пък трябваше да преглътне второ поредно разочарование от загубен финал в Шлема, след като през юли беше смазана с 0:6, 0:6 от Ига Швьонтек в мача за трофея на "Уимбълдън".

"Беше чудесно лято. Да загубиш два финала един след друг е донякъде страхотно, но най-вече е много тежко - коментира с нескрита болка Аманда. - Днес не се борих достатъчно, за да изпълня мечтите си. Поздравления за Арина. Ти си невероятна. Знам, че трябва да играя срещу теб през цялото време. Искам да изразя комплиментите си за твоите невероятни постижения. Продължаваш да постигат толкова много фантастични неща. Поздравявам теб и твоя екип, защото сте страхотни. Благодаря на всички фенове, които ме подкрепяха през тези две седмици. Беше невероятна вечер. Обичам да играя тук, винаги съм мечтала да играя финал на US Open."

Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova Highlights | 2025 US Open Final
Watch the highlights of Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova in the final of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now: https://bit....
YouTube
Trophy Presentation | Aryna Sabalenka is Crowned Champion | 2025 US Open Final
Watch the trophy presentation after Aryna Sabalenka beat Amanda Anisimova in the final of the 2025 US Open. Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now...
YouTube
Aryna Sabalenka On-Court Interview | 2025 US Open Final
Aryna Sabalenka’s on-court interview following her win against Amanda Anisimova in the final of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscrib...
YouTube
Amanda Anisimova On-Court Interview | 2025 US Open Final
Amanda Anisimova’s on-court interview following her loss against Aryna Sabalenka in the final of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscri...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

US Open, Арина Сабаленка, Аманда Анисимова

Още новини по темата

Иван Иванов триумфира в Ню Йорк и повтори постижение на Григор Димитров
06 Септ. 2025

Дори Джокович не можа да осуети шоуто Синер - Алкарас
06 Септ. 2025

Българин ще е шампион при юношите на US Open
05 Септ. 2025

Трисетови драми излъчиха финалистките в Ню Йорк
05 Септ. 2025

Двама българи са 1/2-финалисти на US Open
04 Септ. 2025

Анисимова взе реванш за унижението от Швьонтек
04 Септ. 2025

Джокович увеличи рекорда на 53 полуфинала в Шлема
03 Септ. 2025

След близо 5 г. Осака отново е в Топ 8 на "мейджър" турнир
02 Септ. 2025

Джокович стана най-възрастният с голям шлем от 1/4-финали
01 Септ. 2025

Алкарас стартира на US Open с победа №55 за годината
26 Авг. 2025

Световният №12: На US Open навсякъде мирише на марихуана
25 Авг. 2025

България няма да има тенисист на US Open за първи път от 80-те
22 Авг. 2025

Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.
21 Авг. 2025

Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк
20 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар