Сабаленка наруши 11-годишна пауза на US Open

За първи път от над десетилетие тенисистка успя да защити титлата си от Откритото първенство на САЩ. Стори го настоящата №1 в света Арина Сабаленка, която на финала в Ню Йорк тази нощ срази представителката на домакините Аманда Анисимова с 6:3, 7:6 (3) и дублира трофея си от 2024 г.

Последната шампионка на US Open, повторила успеха си, беше легендата Серена Уилямс, спечелила три поредни финала през 2012, 2013 и 2014 г. Оттогава само Наоми Осака беше успявала да триумфира повече от веднъж в последния за годината турнир от Големия шлем, но не в последователни сезони (2018, 2020).

27-годишната Сабаленка беше на път да изпусне контрол върху мача в самия му край, когато допусна пробив, сервирайки за титлата при 5:4 гейма във втория сет. Все пак беларускинята успя се стабилизира психически и беше безпощадна в тайбрека, печелейки общо четвъртия си "мейджър" трофей.

ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX — US Open Tennis (@usopen) 6 септември 2025 г.

Другите ѝ две отличия от най-престижната верига са на Australian Open (2023, 2024), утвърждавайки я като най-добрата в последните години на твърд корт. От началото на 2025 г. обаче тя беше загубила финалите на АО и "Ролан Гарос" и 1/2-финала на "Уимбълдън" - по ирония на съдбата срещу Анисимова.

"Мисля, че заради финалите по-рано този сезон, този се усещаше различно - сподели новата стара шампионка. - Знаех, че заради упоритата работа, която вложихме, заслужавам да имам титла от Големия шлем този сезон. Така че, да, след последната точка наистина беше много емоционално, защото за мен означава много да защитя тази титла и да покажа такъв страхотен тенис на корта. А също и да се боря и да мога да се справя с трудните моменти по начина, по който го направих на този финал. В момента съм супер горда от себе си."

24-годишната Анисимова пък трябваше да преглътне второ поредно разочарование от загубен финал в Шлема, след като през юли беше смазана с 0:6, 0:6 от Ига Швьонтек в мача за трофея на "Уимбълдън".

"Беше чудесно лято. Да загубиш два финала един след друг е донякъде страхотно, но най-вече е много тежко - коментира с нескрита болка Аманда. - Днес не се борих достатъчно, за да изпълня мечтите си. Поздравления за Арина. Ти си невероятна. Знам, че трябва да играя срещу теб през цялото време. Искам да изразя комплиментите си за твоите невероятни постижения. Продължаваш да постигат толкова много фантастични неща. Поздравявам теб и твоя екип, защото сте страхотни. Благодаря на всички фенове, които ме подкрепяха през тези две седмици. Беше невероятна вечер. Обичам да играя тук, винаги съм мечтала да играя финал на US Open."

Aryna Sabalenka On-Court Interview | 2025 US Open Final Aryna Sabalenka’s on-court interview following her win against Amanda Anisimova in the final of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscrib... Aryna Sabalenka On-Court Interview | 2025 US Open Final Aryna Sabalenka’s on-court interview following her win against Amanda Anisimova in the final of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscrib...