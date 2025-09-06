Дори Джокович не можа да осуети шоуто Синер - Алкарас

Въпреки амбицията на Новак Джокович да развали поредната среща между Яник Синер и Карлос Алкарас във финал на турнир от Големия шлем именно двамата най-добри тенисисти в света в момента ще определят шампиона в Откритото първенство на САЩ. Сръбският рекордьор при мъжете с 24 "мейджър" трофея лично призна превъзходството на новата генерация, след като загуби на 1/2-финалите в Ню Йорк с 4:6, 6:7 (4), 2:6 срещу 22-годишния испанец.

"Мога да направя само толкова, колкото мога - каза обезсърченият 38-годишен сърбин по време на пресконференцията си. - Да, ще ми бъде много трудно в бъдеще да преодолявам Синер и Алкарас, особено в мачове "3 от 5". Те са просто твърде добри, играят на наистина високо ниво. За съжаление, аз изчерпах енергията си след втория сет. След това бях изтощен, а той продължи. Това е нещо, което усетих тази година и с Яник. Да, в дългия формат на Големия шлем ми е много, много трудно да играя срещу тях. Особено ако е в заключителните етапи на турнирите."

Novak Djokovic says Jannik Sinner & Carlos Alcaraz are too good:



“I lost 3 out of 4 slams in semis against these guys. They’re just too good.”



“Best of 5 makes it very very difficult for me to play them. Particularly at the end stages of Grand Slams.”



(via U.S. Open Press) pic.twitter.com/CFZTzAwW8g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 5 септември 2025 г.

Всъщност много по-съществен риск да се провали очакваното от феновете по света супершоу между Синер и Алкарас се създаде в мача на 24-годишния италианец. Световният №1, който защитава титлата си на US Open от 2024 г., елиминира канадеца Феликс Оже-Алиасим с 6:1, 3:6, 6:3, 6:4, макар от третия сет нататък да не бе в оптимална кондиция заради проблеми в аддукторите.

Финалът в неделя ще бъде с двоен залог. Освен с пореден трофей от Шлема победителят ще си тръгне и като №1 в световната ранглиста - позиция, която италианецът държи през последните 65 поредни седмици, но при загуба ще предаде на испанеца.

Round III in a Grand Slam final this year 🔜 pic.twitter.com/7mY6qIhkgl — US Open Tennis (@usopen) 6 септември 2025 г.

Това ще е трети пореден финал в най-престижната верига, който ще противопостави Синер и Алкарас, след като Карлитос осъществи епичен обрат на "Ролан Гарос", а Яник взе реванш на "Уимбълдън". Никога преди в "Оупън ерата" на тениса едни и същи двама тенисисти не са играли на три финала в Големия шлем в един сезон.

Също така вече е ясно, че за втора поредна година всички "мейджър" отличия ще бъдат разпределени между тези двама играчи. От началото на 2024 г. Яник Синер триумфира два пъти на Australian Open и по веднъж на US Open и "Уимбълдън", а Карлос Алкарас - два пъти на "Ролан Гарос" и веднъж на "Уимбълдън".

Финалът в Ню Йорк е на 7 септември от 21:00 ч. българско време. Прякото предаване у нас ще е по "Евроспорт 1".