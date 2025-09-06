Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дори Джокович не можа да осуети шоуто Синер - Алкарас

Двамата най-добри тенисисти в света ще излязат в трети пореден "мейджър" финал помежду си

Днес, 08:48
Обезкураженият Новак Джокович чака на мрежата Карлос Алкарас, за да го поздрави за победата в 1/2-финала на US Open.
ЕПА/БГНЕС
Обезкураженият Новак Джокович чака на мрежата Карлос Алкарас, за да го поздрави за победата в 1/2-финала на US Open.

Въпреки амбицията на Новак Джокович да развали поредната среща между Яник Синер и Карлос Алкарас във финал на турнир от Големия шлем именно двамата най-добри тенисисти в света в момента ще определят шампиона в Откритото първенство на САЩ. Сръбският рекордьор при мъжете с 24 "мейджър" трофея лично призна превъзходството на новата генерация, след като загуби на 1/2-финалите в Ню Йорк с 4:6, 6:7 (4), 2:6 срещу 22-годишния испанец.

"Мога да направя само толкова, колкото мога - каза обезсърченият 38-годишен сърбин по време на пресконференцията си. - Да, ще ми бъде много трудно в бъдеще да преодолявам Синер и Алкарас, особено в мачове "3 от 5". Те са просто твърде добри, играят на наистина високо ниво. За съжаление, аз изчерпах енергията си след втория сет. След това бях изтощен, а той продължи. Това е нещо, което усетих тази година и с Яник. Да, в дългия формат на Големия шлем ми е много, много трудно да играя срещу тях. Особено ако е в заключителните етапи на турнирите."

Всъщност много по-съществен риск да се провали очакваното от феновете по света супершоу между Синер и Алкарас се създаде в мача на 24-годишния италианец. Световният №1, който защитава титлата си на US Open от 2024 г., елиминира канадеца Феликс Оже-Алиасим с 6:1, 3:6, 6:3, 6:4, макар от третия сет нататък да не бе в оптимална кондиция заради проблеми в аддукторите.

Финалът в неделя ще бъде с двоен залог. Освен с пореден трофей от Шлема победителят ще си тръгне и като №1 в световната ранглиста - позиция, която италианецът държи през последните 65 поредни седмици, но при загуба ще предаде на испанеца.

Това ще е трети пореден финал в най-престижната верига, който ще противопостави Синер и Алкарас, след като Карлитос осъществи епичен обрат на "Ролан Гарос", а Яник взе реванш на "Уимбълдън". Никога преди в "Оупън ерата" на тениса едни и същи двама тенисисти не са играли на три финала в Големия шлем в един сезон.

Също така вече е ясно, че за втора поредна година всички "мейджър" отличия ще бъдат разпределени между тези двама играчи. От началото на 2024 г. Яник Синер триумфира два пъти на Australian Open и по веднъж на US Open и "Уимбълдън", а Карлос Алкарас - два пъти на "Ролан Гарос" и веднъж на "Уимбълдън".

Финалът в Ню Йорк е на 7 септември от 21:00 ч. българско време. Прякото предаване у нас ще е по "Евроспорт 1".

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz Highlights | 2025 US Open Semifinal
Watch the highlights of Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz in the semifinals of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now: https://bi...
YouTube
Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime Highlights | 2025 US Open Semifinal
Watch the highlights of Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime in the semifinals of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now: http...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

US Open, Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович, Феликс Оже-Алиасим

Още новини по темата

Българин ще е шампион при юношите на US Open
05 Септ. 2025

Трисетови драми излъчиха финалистките в Ню Йорк
05 Септ. 2025

Двама българи са 1/2-финалисти на US Open
04 Септ. 2025

Анисимова взе реванш за унижението от Швьонтек
04 Септ. 2025

Джокович увеличи рекорда на 53 полуфинала в Шлема
03 Септ. 2025

След близо 5 г. Осака отново е в Топ 8 на "мейджър" турнир
02 Септ. 2025

Джокович стана най-възрастният с голям шлем от 1/4-финали
01 Септ. 2025

Джокович стигна до нови три рекорда в тениса
28 Авг. 2025

Алкарас стартира на US Open с победа №55 за годината
26 Авг. 2025

Световният №12: На US Open навсякъде мирише на марихуана
25 Авг. 2025

България няма да има тенисист на US Open за първи път от 80-те
22 Авг. 2025

Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.
21 Авг. 2025

Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк
20 Авг. 2025

Томова направи уверено първата от три стъпки към US Open
19 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар