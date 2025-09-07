Алкарас изнесе лекция на Синер и го свали от върха в тениса

Карлос Алкарас спечели Откритото първенство на САЩ за втори път в кариерата си и заслужи общо шестата си титла от Големия шлем по тенис. На финала в Ню Йорк тази нощ испанецът надигра категорично световния №1 Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, детронира го от престола на US Open и го измести от върха в ранглистата.

Въпреки че загуби втория сет, 22-годишният Карлитос изнесе истинска лекция на две години по-възрастния си италиански опонент. През целия мач Алкарас поддържаше изключително високо ниво на сервис, вкарвайки 61% от първото си подаване и печелейки 84% от разиграните точки на него. Същевременно той стигна до 11 брейкбола в сервиса на Синер и реализира 5 от тях, като от своя страна даде една-единствена точка за пробив в своите геймове, от която противникът му се възползва, за да спечели втората част.

CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F — US Open Tennis (@usopen) 7 септември 2025 г.

Това се оказа и единственият сет, който новият шампион загуби в целия турнир. С новия си триумф испанецът вече е печелил по два пъти последните три "мейджър" отличия в най-престижната верига - от "Ролан Гарос" (2024, 2025), "Уимбълдън" (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). Той обаче продължава да няма титла от първия за годината турнир в Шлема - Australian Open.

Двамата със Синер спечелиха всички четири най-значими трофея във втори пореден сезон. За последен път двама едни и същи тенисисти сториха това в две поредни години преди почти две десетилетия - Роджър Федерер и Рафаел Надал през 2006-2007 г. Разликата е, че тогава швейцарецът спечели шест от осемте титли, а сега Карлос и Яник си разпределиха отличията поравно, което не се беше случвало никога в историята.

THIS HAS NEVER HAPPENED IN THE HISTORY OF TENNIS 😱



Carlos Alcaraz and Jannik Sinner have evenly split the last 8 Grand Slams 🤯⚖️#USOpen pic.twitter.com/BN3hSIPFxe — TENNIS (@Tennis) 7 септември 2025 г.

"Наистина имам късмет, че имам до себе си моя екип и моето семейство - каза Алкарас по време на церемонията по награждаване. - Вършите толкова много работа, за да ме правите по-добър. Не само като професионалист, но и като човек. Всяко постижение, което имам, е благодарение на вас и това тук не е изключение. То е и ваше. Още щом получих шанс да се върна под №1, това стана една от основните ми цели за сезона. Исках или да го постигна възможно най-скоро, или да завърша годината като №1. Да го направя отново за мен е истинска мечта."

За Карлос Алкарас това ще е пети различен период на върха в световната ранглиста, където той дебютира на 12 септември 2022 г. след първия си успех в Откритото първенство на САЩ. След това испанецът три пъти си размени водачеството с Новак Джокович, преди Яник Синер да се изкачи на първото място на 10 юни 2024 г. и да се задържи там през последните 65 поредни седмици.

"Вижда се, че Карлос е подобрил играта си. Днес всичко беше една идея по-прецизно - посочи от своя страна Синер. - Нещата, които ми се получиха добре в Лондон, той ги направи още по-добре. Особено на сервис. И от двете страни играеше чисто и стабилно. Заслугата е негова - справи се с напрежението по-добре от мен, вдигна нивото си точно когато трябваше. Аз все пак съм горд със себе си и със сезона, който правя. Но днес той просто беше по-добър от мен."

poppin' bottles with Carlos Alcaraz! 🍾 pic.twitter.com/NlDyrK6CzK — US Open Tennis (@usopen) 8 септември 2025 г.

Началото на финала на късно снощи се забави с 45 минути заради присъствието на на трибуните на президента на САЩ Доналд Тръмп. Държавният глава пристигна на централния корт "Артър Аш" петнайсетина минути преди оригинално обявения начален час 14:00 местно време (21:00 ч. българско време), което наложи допълнителни проверки за сигурност на редовите фенове.

Представители от тайните служби бяха разположени около националния тенис център "Били Джийн Кинг". Зрителите и журналистите бяха подложени на значително по-строги проверки, което остави 24-хилядните трибуни полупразни дълго след уречения час и наложи отлагането на началото на мача.

Сред ВИП гостите се забелязаха холивудските актьори Дани де Вито, Дейвид Духовни, Кортни Кокс, музикалните титани Брус Спрингстийн и Стинг, баскетболната суперзвезда Стеф Къри, ски легендата Линдзи Вон, футболният треньор Хосеп Гуардиола.