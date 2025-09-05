Медия без
Трисетови драми излъчиха финалистките в Ню Йорк

Тенисистка №1 в света ще защитава титлата си от US Open срещу американка

Днес, 08:35
Арина Сабаленка завършва атака с мощен форхенд от основната линия в мача срещу Джесика Пегула.
ЕПА/БГНЕС
Два драматични 3-сетови обрата определиха финалистките в надпреварата при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис - последния за годината турнир от Големия шлем. Двата женски 1/2-финала на централния корт "Артър Аш" в Ню Йорк продължиха общо над пет часа, като вторият приключи половин час след полунощ местно време.

В първата среща водачката в схемата и шампионка от 2024 г. Арина Сабаленка загуби първи сет от началото на турнира, но все пак стигна до крайния успех срещу представителката на домакините Джесика Пегула с 4:6, 6:3, 6:4. Беларускинята се нуждаеше от 2:05 ч. игрово време, за да пречупи съперничката си от миналогодишния финал.

Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula Highlights | 2025 US Open Semifinal
Watch the highlights of Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula in the semifinals of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now: https://b...
YouTube
Naomi Osaka vs. Amanda Anisimova Highlights | 2025 US Open Semifinal
Watch the highlights of Naomi Osaka vs. Amanda Anisimova in the semifinals of the 2025 US Open.Don't miss a moment of the US Open! Subscribe now: https://bit...
YouTube

И тази година нейна опонентка в мача за титлата ще бъде американка. Световната №1 ще защитава трофея си срещу Аманда Анисимова, която във втория 1/2-финал надделя над двукратната шампионка Наоми Осака (2018, 2020) с 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 след 2:56 ч. битка.

За 24-годишната състезателка от САЩ с руски корени това ще е втори пореден финал в Шлема и изобщо първи на US Open. При дебюта си в мач за "мейджър" отличие Анисимова претърпя крушение с 0:6, 0:6 срещу Ига Швьонтек на "Уимбълдън" през юли.

Финалът при дамите в Ню Йорк е в събота (6 септември) от 23:00 ч. българско време. Прякото предаване у нас ще е по "Евроспорт 1".

US Open, Арина Сабаленка, Джесика Пегула, Наоми Осака, Аманда Анисимова

