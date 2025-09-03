Медия без
Джокович увеличи рекорда на 53 полуфинала в Шлема

Алкарас го чака на следващото стъпало по пътя към лелеяната 25-а "мейджър" титла

Днес, 09:09
Новак Джокович се подпира изтощен на коленете си, след като е пропуснал втори пореден мачбол срещу Тейлър Фриц. При следващата си възможност обаче сръбският ветеран подпечата 11-ата си победа от 11 изиграни мача с американеца.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович се справи с най-голямото предизвикателство досега в турнира и се класира за 1/2-финалите на Откритото първенство на САЩ по тенис. В първия сблъсък между играчи от Топ 10 в настоящото издание на класиката в Ню Йорк сръбският №7 в ранглистата надигра американския №4 Тейлър Фриц с 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 и елиминира и последния останал представител на домакините.

Пътьом Джокович влезе в открит конфликт с част от феновете по трибуните на централния корт "Артър Аш". Няколко пъти Новак дори си размени заядливи реплики и жестове с най-невъздържаните запалянковци, опитали да окрилят своя любимец.

"Просто опитвах да оцелея. Беше един от онези дни, в които трябва да страдаш до края", обобщи 38-годишният белградчанин, който в един момент поиска и съдията Дамиен Дюмюзоа да се намеси по-строго при радостните възгласи след сгрешен първи сервис от сърбина.

За да затвори двубоя, Джокович имаше нужда от три мачбола, всичките в сервиса на Фриц. Американецът отрази първите два последователно при 15:40, а след това стигна и до геймбол, но в крайна сметка позволи второ равенство и загуби и следващите две точки. Така голямото чакане на САЩ за шампион при мъжете в който и да е турнир от Големия шлем ще надхвърли 22 години. Последният американец, вдигал "мейджър" трофей, си остава Анди Родик на US Open през 2003 г.

С победата срещу Фриц Джокович запази перфектния си баланс срещу американци в Откритото първенство на САЩ, като вече има 16 победи от 16 мача с представители на домакините. Също така 4-кратният шампион продължава никога да не е отпадал на 1/4-финал в Ню Йорк, като активът му в такива срещи вече е 14-0. А 14-ото класиране за 1/2-финалите във Флашинг Медоус е изравнен рекорд на турнира, притежаван досега еднолично от Джими Конърс.

Участието на Джокович в Топ 4 ще бъде неговото общо 53-то в най-престижната верига, с което той само увеличи собствения си абсолютен рекорд. През настоящия сезон той достигна тази фаза на всички четири турнира от Шлема, което се случва за седми път в кариерата му. Тази година обаче той не можа да стигне по-далеч и отпадна на предпоследното стъпало на Australian Open, "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".

На US Open следващият му съперник по пътя към лелеяната 25-а "мейджър" титла ще бъде Карлос Алкарас. Световният №2 продължава да няма загубен сет в турнира, след като късно снощи елиминира на 1/4-финалите Иржи Лехечка с 6:4, 6:2, 6:4.

Ключови думи:

US Open, Новак Джокович, Тейлър Фриц

