Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След близо 5 г. Осака отново е в Топ 8 на "мейджър" турнир

Японската тенисистка разгроми световната №3 и е 1/4-финалистка на US Open

Днес, 09:20
Наоми Осака (в гръб) получава приятелска прегръдка през мрежата от Коко Гоф след последната точка в мача на "Артър Аш".
ЕПА/БГНЕС
Наоми Осака (в гръб) получава приятелска прегръдка през мрежата от Коко Гоф след последната точка в мача на "Артър Аш".

За първи път от близо 5 години Наоми Осака влезе в Топ 8 на турнир от Големия шлем по тенис. Носителката на четири "мейджър" титли и бивша №1 в света се класира за 1/4-финалите на Откритото първенство на САЩ, разгромявайки настоящата №3 в ранглистата Коко Гоф с 6:3, 6:2 само за 66 минути.

В двубоя между две бивши шампионки в Ню Йорк японската двукратна победителка (2018, 2020) тотално надигра американската притежателка на титлата от 2023 г. и напомни за най-силните си години. След края на срещата Осака беше изключително емоционална в речта си пред феновете на централния корт "Артър Аш".

"Малко съм чувствителна и не искам да заплача, но изпитах огромно удоволствие от победата. Само два месеца след като родих дъщеря си бях на трибуните и гледах Коко... И много исках да имам шанс да изляза на този корт. Това е любимото ми място в целия свят и за мен значи страшно много да се върна тук. Искам да благодаря на екипа си. Преживяхме доста, невинаги беше лесно, но те бяха до мен през цялото време", сподели 27-годишната Наоми.

За нея това ще е първи 1/4-финал в Шлема от януари 2021 г., когато извоюва втората си титла на Australian Open (след 2019 г.) и последна към момента от най-престижната верига в тениса. Следващата ѝ съперничка по пътя към евентуален трети триумф на US Open ще бъде чехкинята Каролина Мухова, която се справи в три сета с украинката Марта Костюк - 6:3, 6:7 (0), 6:3.

За другото място на 1/2-финала в долната половина на схемата ще спорят поставените под №2 Ига Швьонтек (Полша) и под №8 Аманда Анисимова (САЩ). В горната половина 1/4-финалите са №1 Арина Сабаленка - Маркета Вондроушова (Чехия) и №4 Джесика Пегула (САЩ) - Барбора Крейчикова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

US Open, Наоми Осака, Коко Гоф

Още новини по темата

Джокович стана най-възрастният с голям шлем от 1/4-финали
01 Септ. 2025

Алкарас стартира на US Open с победа №55 за годината
26 Авг. 2025

Световният №12: На US Open навсякъде мирише на марихуана
25 Авг. 2025

България няма да има тенисист на US Open за първи път от 80-те
22 Авг. 2025

Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.
21 Авг. 2025

Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк
20 Авг. 2025

Томова направи уверено първата от три стъпки към US Open
19 Авг. 2025

US Open разбуни духовете с модернизираните смесени двойки
19 Авг. 2025

Томова започва срещу испанка в квалификациите за US Open
18 Авг. 2025

Винъс Уилямс ще играе за 25-и път на US Open
14 Авг. 2025

US Open отново чупи рекорда за награден фонд в тениса
07 Авг. 2025

Григор Димитров се отказа от US Open
29 Юли 2025

Григор Димитров сформира дует със световната №1 за US Open
17 Юни 2025

Коко Гоф извоюва по удивителен начин втората си титла в Големия шлем
07 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар