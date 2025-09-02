След близо 5 г. Осака отново е в Топ 8 на "мейджър" турнир

За първи път от близо 5 години Наоми Осака влезе в Топ 8 на турнир от Големия шлем по тенис. Носителката на четири "мейджър" титли и бивша №1 в света се класира за 1/4-финалите на Откритото първенство на САЩ, разгромявайки настоящата №3 в ранглистата Коко Гоф с 6:3, 6:2 само за 66 минути.

В двубоя между две бивши шампионки в Ню Йорк японската двукратна победителка (2018, 2020) тотално надигра американската притежателка на титлата от 2023 г. и напомни за най-силните си години. След края на срещата Осака беше изключително емоционална в речта си пред феновете на централния корт "Артър Аш".

Two months after giving birth, Naomi Osaka was in the stands to watch eventual US Open champion Coco Gauff.



Two years later, she defeated Coco Gauff at the US Open for her best result as a mom.



Full circle 🔄 pic.twitter.com/JCVEzWLIEQ — US Open Tennis (@usopen) 1 септември 2025 г.

"Малко съм чувствителна и не искам да заплача, но изпитах огромно удоволствие от победата. Само два месеца след като родих дъщеря си бях на трибуните и гледах Коко... И много исках да имам шанс да изляза на този корт. Това е любимото ми място в целия свят и за мен значи страшно много да се върна тук. Искам да благодаря на екипа си. Преживяхме доста, невинаги беше лесно, но те бяха до мен през цялото време", сподели 27-годишната Наоми.

За нея това ще е първи 1/4-финал в Шлема от януари 2021 г., когато извоюва втората си титла на Australian Open (след 2019 г.) и последна към момента от най-престижната верига в тениса. Следващата ѝ съперничка по пътя към евентуален трети триумф на US Open ще бъде чехкинята Каролина Мухова, която се справи в три сета с украинката Марта Костюк - 6:3, 6:7 (0), 6:3.

За другото място на 1/2-финала в долната половина на схемата ще спорят поставените под №2 Ига Швьонтек (Полша) и под №8 Аманда Анисимова (САЩ). В горната половина 1/4-финалите са №1 Арина Сабаленка - Маркета Вондроушова (Чехия) и №4 Джесика Пегула (САЩ) - Барбора Крейчикова.