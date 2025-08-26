Медия без
Алкарас стартира на US Open с победа №55 за годината

Тенисисти от Хонконг и Мексико написаха история на кортовете в Ню Йорк

Днес, 09:23
Алкарас нямаше никакви проблеми срещу Райли Опелка, въпреки че американецът заби 14 аса
ЕПА/БГНЕС
Алкарас нямаше никакви проблеми срещу Райли Опелка, въпреки че американецът заби 14 аса

Шампионът на US Open 2022 Карлос Алкарас стартира тазгодишното издание с нова визия и бърза победа над машината за сервиси Райли Опелка (САЩ) 6:4, 7:5, 6:4. 

22-годишният испанец се появи остриган гола глава и в изцяло тъмнолилав екип, с което предизвика взрив от постове в социалните мрежи и дружеска критика от полуфиналиста миналата година Франсис Тиафо.

"Казвам ви като човек, който всяка седмица ходи на фризьор и се гордее с добри прически - ужасна е! Все пак Карлос е мой човек, но определено аз трябва да го заведа на фризьор", каза американецът, който би на старта Йошихито Нишиока (Яп) с 6:3, 7:6(6), 6:3.

На корта обаче нямаше никаква разлика и Алкарас започна бе проблеми пътя си към целта - шеста титла от Големия шлем, постигайки своята победа №55 през 2025 г., срещу едва 6 загуби, което е най-добрият показател в мъжкия тенис този сезон.

Испанецът остава и в битката за №1 в световната ранглиста. За целта той трябва да завърши до същия етап, или по-напред от настоящия лидер Яник Синер (Ит), който ще стартира тази нощ срещу 89-ия в света Вит Коприва (Чех). Следващото препятствие пред Синер пък е Матиа Белучи (Ит).

 

Исторически постижения

Двама тенисисти написаха историята на тениса в своите държави с победи в първия кръг в Ню Йорк.

Колман Уонг стана първият мъж от Хонконг спечелил мач от основната схема на турнир от Големия шлем. 21-годишният квалификант отстрани американеца Александър Ковачевич с 6:4, 7:5, 7:6 (4) и веднага след срещата получи поздравително съобщение от самия Рафаел Надал.

17-годишен азиатецът се мести в Академията на Рафа в Майорка, където тренира и шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов. Следващ съперник на Уонг е Адам Уолтън (Авл).

При жените пък Рената Сарасуа направи сензацията на деня, след като централния корт „Артър Аш“ елиминира една от считаните за фаворит за титлата тенисистки – шампионката от Australian Open Мадисън Кийс (САЩ).

27-годишната мексиканка изоставаше със загубен в тайбрек сет и 0-3 и изглеждаше, че мачът приключва. Тя обаче направи феноменален обрат и в крайна сметка отстрани поставената под №6 американка след 3:10 ч. на корта с 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5.

Това е първи успех на мексиканка над тенисистка от Топ 10 в Големия шлем от 30 години.  

 

Силите на Винъс Уилямс стигнаха за сет

45-годишната шампионка от 2000 r 2001 г. Винъс Уилямс бе в центъра на вниманието във втория ден на US Open.

Тя получи "уайлд кард" и се завърна в турнира след 2 г. отсъствие, получавайки привилегията да играе на „Артър Аш“. И даже успя да вземе втория сет на световната №13 Каролина Мухова (Чех), но силите ѝ стигнаха само за толкова. Чехкинята отстрани 7-кратната шампионка от Големия шлем с 6:3, 2:6, 6:1.

С този мач Винъс обеляза своео 25-о участие в US Open и се превърна в най-възрастната участничка (45 г. и 68 дни) в Ню Йорк от 1981 г., когато в игра бе 47-годишната Рене Ричардс.

