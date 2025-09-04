Анисимова взе реванш за унижението от Швьонтек

ЕПА/БГНЕС Усмивка на задоволство и облекчение се прокрадва по лицето на Аманда Анисимова след последната точка в мача срещу Ига Швьонтек.

Преди по-малко от два месеца Аманда Анисимова претърпя възможно най-унизителната загуба в тениса, понасяйки разгром с 0:6, 0:6 от Ига Швьонтек във финала на "Уимбълдън". Тази нощ американката с руски корени взе своя реванш на 1/4-финалите от Откритото първенство на САЩ, надигравайки полякинята с 6:4, 6:3 и класирайки се за първи път на 1/2-финал в домашния си турнир от Големия шлем.

"Днес определено беше различен от всеки друг мач тук. А заради обстоятелствата - и от всеки друг, който някога съм играла - сподели 24-годишната Аманда след края на срещата на централния корт "Артър Аш" в Ню Йорк. - Но да, мисля, че просто се опитвах да вляза с правилната нагласа. Особено през последните 24 часа се подготвях повече психически, отколкото физически. Наистина съм доволна от начина, по който успях да вляза в мача и да се представя."

За Анисимова това ще е общо трето участие в Топ 4 на "мейджър" турнир след дебютния ѝ 1/2-финал на "Ролан Гарос" като тийнейджърка през 2019 г. и злощастния финал на "Уимбълдън" през юли. Сега на US Open нейна съперничка на предпоследното стъпало ще бъде шампионката от 2020 г. Наоми Осака.

Бившата №1 в света продължи възхода си с двусетов успех над Каролина Мухова - 6:4, 7:6 (3). За 27-годишната японка това е първо достигане до 1/2-финалите в Ню Йорк именно от шампионския ѝ поход преди 5 години и изобщо първо участие на тази фаза в Шлема от триумфа ѝ на Australian Open през януари 2021 г.

В мъжкия турнир също вече са известни всички полуфиналисти, след като тази нощ се изиграха двата 1/4-финала в горната половина на схемата. Първо Феликс Оже-Алиасим срази Алекс де Минор след обрат с 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4) и едва за втори път в кариерата си преодоля това стъпало в най-престижната верига.

Предишният случай, когато канадецът игра 1/2-финал в Големия шлем, беше през 2021 г. също на US Open и това си остава най-доброто му постижение. А за да го подобри сега, ще му се наложи да победи най-добрия тенисист в света.

Съперник на Оже-Алиасим за място във финала ще бъде лидерът в ранглистата и защитаващ трофея си в Ню Йорк от 2024 г. Яник Синер. Италианецът премина с лекота през сънародника си и свой добър приятел Лоренцо Музети, побеждавайки го с 6:1, 6:4, 6:2.

"Познаваме се много добре с Лоренцо. Ние сме сънародници, ние сме приятели - посочи Яник. - Знам, че и тук има много италианци, така че е хубаво да играем в тази атмосфера. Разбира се, били сме съотборници и за Купа "Дейвис", но на корта трябва да оставим приятелството настрана. След мача, когато си стиснем ръцете, всичко е наред. От моя гледна точка представянето ми беше много солидно. Особено в началото."

БЪЛГАРСКИТЕ НАДЕЖДИ

България ще има двама четвъртфиналисти при юношите в трети пореден турнир от Големия шлем. Това стана факт, след като Александър Василев и Иван Иванов спечелиха своите двубои от 1/8-финалната фаза на надпреварата при 18-годишните момчета в Откритото първенство на САЩ.

Василев се справи с чеха Ян Кумстат в три сета - 7:5, 4:6, 7:6 (7), а Иванов отстрани американеца Максимъс Дюсо със 7:6 (3), 6:4. За 16-годишния Иван това беше девета поредна победа в юношеските "мейджър" турнири след шестте по пътя към титлата на "Уимбълдън", като в нито един двубой от тази серия той не е загубил сет.

В спора за място на 1/2-финалите в Ню Йорк Иванов ще има познат съперник - германеца Макс Шьонхаус. Това е единственият тенисист, успявал да победи българския талант в Шлема през тази година - на 1/2-финалите на "Ролан Гарос", след което нашият състезател взе реванш на същата фаза на "Уимбълдън".

Василев пък ще играе с американеца Андрю Джонсън. Двамата българи са в различни потоци на схемата и може да се срещнат единствено на финала.