Съдът върна обвиненията срещу олимпийския шампион Иван Иванов

Преди 2 г. славният щангист и синът му бяха арестувани за взимане на подкуп

Днес, 14:35
Олимпийският шампион Иван Иванов бе показно арестуван преди 2 години, а съдът днес не прие обвиненията
Шумният случай с ареста и обвинението за взимане на подкуп срещу олимпийския шампион по вдигане на тежести от Барселона`92 и тогава треньор на националния отбор Иван Иванов и сина му - също Иван Иванов, тогава експерт в спортното министерство, катастрофира днес в съда.

Съдия Лилия Георгиева от Софийски градски съд прекрати съдебното производство по дело 5460/2025 и го върна на прокурора Николай Гугушев. Сега градската прокуратура има 7-дневен срок, в който да протестира решението и делото да се прехвърли към Апелативния съд на София. В противен случай случаят ще се счита за приключен, освен ако прокурорът не подготви нов обвинителен акт.

В средата на декември 2023 г. Иван Иванов и синът му бяха показно арестувани пред Спортната палата, след като тогавашният президент на федерацията по вдигане на тежести Ариф Маджид бе подал сигнал, че са му искали подкуп 62 000 лв. от парите, предназначени за организиране на европейското първенства по щанги в София през пролетта на 2024 г.

Олимпийският шампион бе освободен под гаранция след седмица, а синът му - малко по-късно. 

Първоначално обвинението към двамата бе за искане на подкуп, а до съдебна зала то претърпя промяна и се превърна в злоупотреба с влияние (чл. 304б, ал.1 от НК). Още през август от прокуратурата съобщиха, че двамата са предадени на съд - Иванов-баща като помагач, а Иванов-син като извършител. Днес делото не тръгна.

Случаят от зимата на 2023 г. стана причина Иван Иванов-син да бъде уволнен дисциплинарно от спортното министерство от тогавашния министър Димитър Илиев. Олимпийският шампион Иванов все пак остана начело на националите и ги води на игрите в Париж 2024, където Божидар Андреев спечели бронзов, а Карлос Насар златен медал.

