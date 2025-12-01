Медия без
Насар подписа публично договора си с федерацията

Олимпийският шампион се обяви против намесата на Делян Пеевски в БФВТ и подкрепи Асен Златев за президент

Днес, 15:21
Карлос Насар подписва договора си с федерацията по вдигане на тежести под погледа на мениджъра си Николай Жейнов (вляво) по време на церемонията по награждаването си за "Спортист №1 за октомври" в Пресклуб "България".
Олимпийският шампион във вдигането на тежести от Париж 2024 Карлос Насар официално отхвърли офертите да се състезава за чужди държави. Това стана, след като той подписа новия си договор с българската федерация в този спорт. При това подписването стана публично, пред журналистите, които се бяха събрали за церемонията по награждаването на Насар за "Спортист №1 за октомври" в анкетата на Пресклуб "България".

"Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми и процесът на работа. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Хората могат да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", заяви Насар преди подписването.

И даде да се разбере, че продължава да е в конфликт със сегашното ръководство на федерацията и ще подкрепи кандидата на опозицията Асен Златев на предстоящото общо събрание на 15 декември.

"Има новина, но тя не е благодарение на президента на федерацията. Днес ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли. На 15 декември ще има общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях - подкрепям го", каза 21-годишният щангист.

Той предизвика полемики не само с тази огласена подкрепа, а и с нова реплика срещу лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. В средата на ноември Насар бе заявил: "Не съм зависим от Делян Пеевски, нито ще бъда зависим от Делян Пеевски. Карлос Насар е нещо, което не могат да си купят с пари." Тогава Пеевски покани Насар на среща и се снима с него, но състезателят се оправда, че разговорът е бил "компромис и протегната ръка към Българската федерация по вдигане на тежести". Както е известно, Пеевски оказа финансова подкрепа в размер на 100 000 лв. на федерацията ни по вдигане на тежести.

Днес Насар продължи по въпроса дори по-остро: "Присъствието на Делян Пеевски не трябва да се случва, политиците не трябва да се месят в спорта."

Що се отнася до въведените промени в категориите от Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), при които кат. 94 кг, в която Насар стана световен шампион във Фьорде (Нор) през октомври, вече ще е кат. 95 кг, състезателят прие спокойно нововъведението: "Надяваме се още много пъти да вдигаме трикольора. Аз и моят екип се грижим да се чувствам комфортно в нужните килограми. Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек. Така беше и в Норвегия. Конкуренцията ще бъде малко по-силна, но това не ни притеснява. Най-скорошното предизвикателство е европейското първенство през април, което най-вероятно ще бъде в Батуми, Грузия."

