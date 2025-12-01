Насар подписа публично договора си с федерацията

Олимпийският шампион във вдигането на тежести от Париж 2024 Карлос Насар официално отхвърли офертите да се състезава за чужди държави. Това стана, след като той подписа новия си договор с българската федерация в този спорт. При това подписването стана публично, пред журналистите, които се бяха събрали за церемонията по награждаването на Насар за "Спортист №1 за октомври" в анкетата на Пресклуб "България".
"Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми и процесът на работа. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Хората могат да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", заяви Насар преди подписването.
И даде да се разбере, че продължава да е в конфликт със сегашното ръководство на федерацията и ще подкрепи кандидата на опозицията Асен Златев на предстоящото общо събрание на 15 декември.
"Има новина, но тя не е благодарение на президента на федерацията. Днес ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли. На 15 декември ще има общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях - подкрепям го", каза 21-годишният щангист.
Той предизвика полемики не само с тази огласена подкрепа, а и с нова реплика срещу лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. В средата на ноември Насар бе заявил: "Не съм зависим от Делян Пеевски, нито ще бъда зависим от Делян Пеевски. Карлос Насар е нещо, което не могат да си купят с пари." Тогава Пеевски покани Насар на среща и се снима с него, но състезателят се оправда, че разговорът е бил "компромис и протегната ръка към Българската федерация по вдигане на тежести". Както е известно, Пеевски оказа финансова подкрепа в размер на 100 000 лв. на федерацията ни по вдигане на тежести.
Днес Насар продължи по въпроса дори по-остро: "Присъствието на Делян Пеевски не трябва да се случва, политиците не трябва да се месят в спорта."
Що се отнася до въведените промени в категориите от Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), при които кат. 94 кг, в която Насар стана световен шампион във Фьорде (Нор) през октомври, вече ще е кат. 95 кг, състезателят прие спокойно нововъведението: "Надяваме се още много пъти да вдигаме трикольора. Аз и моят екип се грижим да се чувствам комфортно в нужните килограми. Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек. Така беше и в Норвегия. Конкуренцията ще бъде малко по-силна, но това не ни притеснява. Най-скорошното предизвикателство е европейското първенство през април, което най-вероятно ще бъде в Батуми, Грузия."