Иван Димов спечели първия си световен медал в щангите

Фейсбук Иван Димов е фиксирал над главата си 137-килограмовата щанга, което му донесе първи световен медал в кариерата

Иван Димов спечели първия си медал от световно първенство по вдигане на тежести и първи за България от шампионата във Фьорде (Нор).

Двукратният европейски шампион (2022, 2025 г.) бе с по-ниска предварителна заявка от 10 щангисти в кат. до 65 кг и затова бе пратен да вдига в по-слабата гр. Б. Там 22-годишният щангист от Сопот победи безапелационно седмината си съперници, събирайки двубой от 300 кг (137 и 141). Сред тези съперници бе и вторият ни участник в категорията - Габриел Маринов, който остана 275 кг (125 и 150).

Постижението на Димов в изхвърлянето обаче бе надминато единствено от новия световен шампион Фуркан Йозбек (Тур), който в гр.А беше на практика без конкуренция и завърши с 324 кг (145 и 179), като единствен направи шест сполучливи опита. Колкото българина изхвърли и носителят на два сребърни и два бронзови медала от олимпийски игри Еко Юли Ирауан. 38-годишният индонезийски ветеран обаче е трети, тъй като, според правилника, при равни резултати на по-предно място се нарежда щангистът, който е постигнал по-рано по време своя.

В генералното подреждане Иван Димов победи Ирауан (двубой от 300 кг) по същия критерий и така зае шестото място в категорията.

Резултатът на шампиона Йозбек, който е и двукратен №1 в Европа (2021, 2022), е и първият световен рекорд в двубоя в категорията, установена от 1 юни. Международната федерация бе задала стандарт от 322 кг, а турчинът го надмина с 2 кг.

Призовата тройка допълниха Джин Мьонг Пак (КНДР) с 315 кг (135 и 180 кг) и световният рекордьор (със 181 кг) в изтласкването и бронзов олимпийски медалист от Париж 2024 в старата кат. 61 кг Хамптън Морис (САЩ) с 311 кг (133 и 178).

Пред Иван Димов се красираха още двукратният световен шампион (2017, 2022) Франсиско Москера (Кол) с 305 кг (130 и 175) и Азнил бин Мухабад (Малз) с 301 кг (135 и 166). А Габриел Маринов зае крайното 14-о място.

До края на 90-ото световно първенство по щанги във Фьорде ще участват само още двама наши щангисти - олимпийският шампион Карлос Насар, който на 9 октомври ще вдига в кат. 94 кг, и еврошампионът от Тирана 2021 Христо Христов в кат. 110 кг.