България ще участва с шестима щангисти на световното

БГНЕС Янко Георгиев (вляво) все още е треньор на националите, след като Стефан Ботев (вдясно) обяви решението на УС за уволнението му за нелегитимно

България ще бъде представена от едва шестима щангисти в 4 категории на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Нор, 2-11 октомври). Това съобщи главният треньор на националите Янко Георгиев, който бе уволнен на 19 юли от мнозинството (5 от 7 членове) в УС на федерацията, но президентът ѝ Стефан Ботев обяви това решение за нелегитимно.

Георгиев заяви, че след проведените тренировъчни лагери е било взето решение да не пращаме състезателки при жените, тъй като техните резултати са далеч от нужните за подобен форум.

Всъщност, и при мъжете картинката не е много завидна, защото от шестимата ни представители в елитната група А на своите категории ще се състезават само трима.

Олимпийският шампион Карлос Насар е с най-силна заявка в кат. 94 кг - за двубой от 390 кг, но по толкова са обявили още бившият световен шампион от Иран Кянуш Ростами, който сега представлява Косово, още един иранец - Али Алипур, и бившият световен рекордьор в изхвърлянето Кейдомар Санчес (Венецуела).

В гр. А на кат. 110 кг е и бившият еврошампион Христо Христов, който е записал седма по величина заявка от 405 кг. Там най-много е заявил олимпийският шампион от Токио 2020 и втори от Париж 2024 Акбар Джураев (Узб).

Петкратният еврошампион при най-леките Ангел Русев е със 6-а заявка в кат. 60 кг - 283 кг, а пък в същата категория в гр. Б (заявка за 270 кг) е Дениз Данев. Предварителен №1 с 295 кг е китаецът Ван Хао.

Останалите двама национали във Фьорде ще са в гр.Б на кат. 65 кг. При това Габриел Маринов (289 кг) и Иван Димов (290 кг) дори не са с най-големи двубои в тази група. Най-много в тази категория - по 315 кг, са заявили фаворитите за титлата Хамптън Морис (САЩ) и Джин Мьонк Пак (КНДР).

"Това са шестимата човека, които ще участват и чиито имена сме подали в последните заявки. Подготовката в началото течеше малко по-трудно, но след като бяха обезпечени нещата за възстановяване и бе намерен нов масажист, тъй като старият заболя, момчетата започнаха да показват много добри резултати", посочи на фона на слабите заявки Георгиев.

Той резонно смята, че Карлос Насар е фаворит за титлата, а пък шансове за медал имали също Ангел Русев и Христо Христов.

Президентът на БФВТ Стефан Ботев каза, че Карлос Насар все още няма подписан договор и по тази причина не получава заплата от ММС. Той е получил проектоконтракта и трябва да реши кога да го парафира.

Според Ботев в момента няма яснота какви са задълженията към днешна дата на федерацията, но би трябвало да са вече под 400 000 лв. От март те вече се изчистват и до пролетта на 2027 г. трябва да бъдат напълно покрити.

Президентът добави, че ситуацията във федерацията се е нормализирала и за момента няма недоволство срещу неговото управление. Той каза, че в близко бъдеще едва ли ще има извънредно общо събрание, тъй като все още не е постъпило такова искане от опозицията.