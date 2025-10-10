Щангистите завършиха световното първенство с 6-о място

тв скрийншот Христо Христов е фиксирал 185 кг над главата си, за да спаси нулата в изхвърлянето

Българското представяне на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Нор) приключи с 6-о място. Зае го Христо Христов в кат. 110 кг с двубой от 397 кг (185 и 212).

24-годишният варненец, който е еврошампион от Тирана 2022 и има два сребърни медала от континентални първенства, едва спаси нулата в началото на състезанието. Той направи два несполучливи опита в изхвърлянето - на 180 и 181 кг, след което заяви 185 за решаващия трети. Така си даде повече почивка, докато конкурентите минават на тежести между 181 и 185. След това Христо се събра и успя да изхвърли 185, с което не само спаси нулата, но и зае 5-ото място в това упражнение.

В изтласкването българинът фиксира успешно над глава 205 и 212, закова щангата и при 217 кг, но направи добутване. Опитът му бе признат с 2:1 гласа от съдиите, обаче журито се събра и правилно отмени резултата. Така Христов завърши 11-и във второто упражнение, но шести в общото класиране на категорията.

Световен шампион стана олимпийският първенец от Токио 2020 (кат. 102 кг) и сребърен от Париж 2024 (кат. 109) Акбар Джураев. Узбекистанецът спечели третата си световна титла с два световни рекорда, подобрявайки установените от международната федерация (IWF) тандарти. Той изхвърли 196 кг (1 над стандарта) а с най-добрия си опит в изтласкването от 232 направи и рекорд в двубоя от 428 (стандартът бе 427). Джураев опита да стане рекордьор и в изтласкването, като поиска космическите 245 (с 8 над стандарта), но тази тежест не бе по силите му.

Сребърния медал спечели Алиреза Насири. 18-годишният ирански дебютант пък направи два световни рекорда за юноши - 231 в изтласкването и 415 в двубоя, а в изхвърлянето завърши със 184.

Трети се класира олимпийският шампион от Рио 2016 и трикратен световен първенец в кат. 105 кг Руслан Нурудинов (Узб) с двубой от 414 кг (186 и 228).